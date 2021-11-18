黑色畀到人一種神秘感，好易令人產生曳曳嘅衝動，所以喺月黑風高嘅午夜，唔少好色男女都會蠢蠢欲動，希望搵個伴侶尋熱夢，體驗一晩浪漫嘅美麗。正因為呢個緣故，唔少四仔脫星都會出動黑絲、黑Bra、黑底褲嚟展開誘惑攻勢，唔知你又受唔受落呢？

慾女失控

相對於一開波就肉搏嘅四仔，有劇情嘅作品喺製作上，點都認真啲，畢竟要有個劇本先拍到，而呢套由Vixen推出嘅《Psychosexual》，稱得上係本年度最強嘅四仔劇情片之一。影片由近年演而優則導嘅Kayden Kross執導，並搵嚟炙手可熱嘅天后級脫星Gianna Dior孭飛。故事講述Gianna有異於常人嘅性慾，因長期接受治療，慢慢成為一位性治療師，但隨住生活壓力愈嚟愈大，舊病開始復發，只能偷偷用各種情趣玩具嚟滿足肉體上嘅空虛，而喺呢個時候，佢發現咗丈夫背住自己玩女人，於是決定一不做二不休，盡情放縱自己嚟滿足身心嘅慾望。

三人同行

四仔戲名通常唔會太複雜，好多時一睇就知內容大概講乜嘢，好似呢套由Deeper推出嘅《Three #2》，好明顯係以三人行為主題。影片搵嚟Lena Paul、Laney Grey、Kenzie Reeves等多位脫星演出，當中分為兩個故事，都係講述因丈夫對性變得冷淡，身為人妻嘅脫星索性豁出去，希望以深宵三人行嚟喚起另一半嘅慾火。雖然橋段有啲老套，但勝在一班脫星魅力十足，尤其係今年23歲嘅Laney Grey，床技出色之餘，床上反應更加令人睇得興奮，難怪有唔少美國四仔迷都被佢迷倒。

深夜揭秘

由美國四仔片廠Blacked炮製嘅《Trim #1》，可以話係一次大膽嘅嘗試，事關佢嘅拍攝手法好有電影感，當中有6位脫星演出，包括Elsa Jean、Alina Lopez、Avery Cristy等等，每一位都有自己一條故事線。內容講述喺某個城市嘅深夜，有性感人妻喺朋友聚會後發現老公同其他女人喺屋企鬼混；有夜總會女郎被無禮嘅客人要求同閨密嚟個三人行；有艷舞女郎喺演出時被台下型男迷倒，跟住去咗酒店曳曳……6段故事好似冇乜關係，但劇情發展到最後，竟然互有關聯，真係耐人尋味。