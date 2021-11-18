蔣家旻難逃「戀愛魔咒」　拍拖唔夠2年就散

藝人蔣家旻於新劇演慘情女，沒有家庭溫暖兼感情失敗，坦言現實生活曾是癡情女，慘遇上渣男，為免泥足深陷迷失自我，終於捱了1年忍痛抽身斬情絲，自嘲似乎中了戀愛魔咒，過往拍拖也難逃2年未夠便甩拖的厄運，寄望真命天子出現，為她打破宿命！

蔣家旻於無綫新劇《換命真相》角色慘到爆，母親不但重男輕女，感情方面又經常被男人騙，既呃錢又呃感情，故當中喊戲連場，苦命程度連戲外的她也拍到驚慌，皆因往往令其想起自身經歷。她日前接受東網專訪時，透露當日家人也不支持她當藝人，就連親戚亦睇死她不會有一番作為，幸好去年終吐氣揚眉，於無綫頒獎禮獲得「飛躍進步女藝員」，總說為自己爭番一口氣。

談到戲內被男友呃到盡，家旻坦言現實中也是一名廿四孝女友，以往拍拖時，於重要日子時不時為男友送驚喜，沒料及後發現對方是渣男，她說：「呢個人係圈外人，本身個底都花弗，但識佢嗰時唔係咁，本身話冇女友，原來佢同一個唔係香港嘅女仔糾纏不清。我係咩都唔知，到後期喺社交網發現蛛絲馬迹，即使拍咗1年拖都要分手。」更指拍拖期間因為太愛對方，但自己每日卻過得很卑微，完全沒有自信，為免「病情」加深，當下做了一刀兩斷決定：「時間係會令人淡忘一啲嘢，我感受到人生總會遇到啲撞邪階段，當時對佢熱情好澎湃，但自己冇自信，每日又提心吊擔，唔安全，所以講分手後，喊完同唔開心一輪說冇咩嘢，又係一條好漢，慢慢都唔係好記得呢個人。」

有過一段不開心的感情史，令家旻揀偶條件也會有所不同：「依家唔適合就會反思，亦唔會同佢一齊，嗰次之後有拍散拖，但通常每段感情過唔到2年，唔知係咪中咗魔咒，希望下一個男友幫我打破宿命啦！雖然踏入32歲，其實我又唔係好急，2年冇拍拖，自己一個人都過得好開心，咪隨緣囉！」

對於朱千雪、岑杏賢等好姊妹也先後出嫁，有的更有下一代，家旻笑指現時聚會話題，已經是她們的另一半及小朋友，單身的她可謂未能融入其中，幸抱住正能量的她表示不憂心：「相士批過我有異性緣，異性唔難出現，睇自己揀唔揀，依家我着重內在同溝通到就可以。」