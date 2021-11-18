有創傷後遺症︱廖子妤羨慕劉雅瑟演得夠痛苦

英皇藝人劉雅瑟身為電影《智齒》女主角並飾演「王桃」一角，惟身在北京的她，因疫情關係未能來港宣傳，故接受視像訪問。對於戲中的她是曾因毒駕而坐監的街童，她坦言角色有難度，但跟着角色的感覺走就不難。講到要應付不少動作場面，以及有被打的場口，她笑言每天身上都帶傷：「每天晚上回家，都會見到自己有瘀青，但很欣賞自己的瘀青。」她又笑言導演之前的電影，都是男生對打戲：「但這次就毫無性別之分。（覺得導演欺騙了你？ ）沒辦法，我願意受騙，但我也有欺騙導演，他問我有沒有做運動健身，我說自己體力挺OK，但我其實從來沒有健身，有場是與林家棟在斜坡拍追逐戲，拍了三個晚上，由晚上拍到天光，第一天我屁股受傷，但不敢說出來，因為怕會被換角。」

講到有場被強暴戲，劉雅瑟表示有與導演研究怎樣的姿勢，才能令女生不能反抗，笑言手上仍有導演試戲的片段。演技被外界讚賞的她，被問到可想提名金像獎女主角時，她說：「希望有機會，但拍這套戲已是最大收穫，提名或拿獎都不太重要，自己比較看淡這些。」

另外，在片中飾演殘疾毒販的廖子妤，和劉雅瑟也有動作場面，劉雅瑟笑言：「所有男人打我時，我就動手把她甩開。」廖子妤則說：「嗰場戲同佢有拉扯，但主要我係同林家棟有激烈嘅對手戲，我都幾開心，可以演呢啲痛苦嘅角色，亦好羨慕雅瑟。」雅瑟聞言即笑說：「我一點都不想演痛苦的角色，情緒很累。（你有創傷後遺症？）有，半年後才好過來，當時跟自己說只是角色，洗腦自己要走出來，亦有與朋友喝酒聊天。」

廖子妤說2017年拍《智》片，之後拍《梅艷芳》，豈料翌年《智》片要再補拍戲份：「隔一年再拍，我嘅演繹方法又有啲唔同，當中亦重拍咗一場戲，畀我有機會再拍，就好珍惜，好似個天畀機會時光倒流。」她又笑言自己體力不佳，有一幕被林家棟追着，她自以為跑得很快，但就被對方笑跑得很慢。

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