【是日通勝】（一點居士）

辛丑年十月十五辛未土成日

吉時：上午5時至7時、中午11時至1時、下午3時至5時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時

宜：祭祀、掃舍、拆卸

忌：嫁娶、狩獵、會友

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：1、4、5、9

幸運顏色：紅

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座

心情愉快，做事得心應手，事業一片光明。

金牛座

抽空執拾一下家居環境，可望帶來好心情。

雙子座

遇上投契的對象，可嘗到暢所欲言的感覺。

巨蟹座

某人諸多要求，內心感為難，不懂如何應對。

獅子座

謀事不可矇查查，理清前因後果才會較順利。

處女座

處事要顧大局，投機取巧的心態易惹人反感。

天秤座

財運急升，不管投資哪種理財產品都易獲利。

天蠍座

大方接受朋友邀約，可給生活帶來多點快樂。

人馬座

成功在嘗試，畏首畏尾只會令你的事業停滯。

山羊座

說話要留意語氣用詞，過於情緒化易惹是非。

水瓶座

投資涉及風險，作出任何決定前要深思熟慮。

雙魚座

獲身邊人鼓勵，可把負能量的影響減至最低。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）虎 桃花旺

（跌）牛 易破財

鼠

人事問題頻生，不控制脾氣將惹禍上身。

牛

是日沖煞，財運陷低谷，投資不宜跟風。

虎

桃花運旺，適合與伴侶約會，甜在心頭。

兔

吉星高照，做事得心應手，易取得佳績。

龍

心平氣和，抽空陪伴家人，可享天倫樂。

蛇

士氣強，活力足，工作表現突飛猛進。

馬

人緣不錯，有機會藉人脈關係獲得利益。

羊

幹勁十足，宜集中火力為事業發展打拚。

猴

工作表現佳，臨危不亂，易獲同事信賴。

雞

情緒不穩，做事衝動，易遭小人放暗箭。

狗

易因大意惹麻煩，謹記小心駛得萬年船。

豬

自信心強，面對大小問題均能應付自如。

【暢所欲玄】（命理堪輿顧問馬汗辰）

八字批算不到的

四柱命理可以找出人生大運、流年、每月、每日的起伏，這些起伏包含所謂「吉凶」；而起伏是由於五行的替換所產生，五行的替換則是跟隨宇宙的自然運行。

不過有一樣東西是無法透過四柱命理推論出來的，那就是一個人的智慧。

同樣的八字有很多，但為甚麽出來的成就會不一樣，其實是跟智慧有關。例如：有人與李嘉誠的八字一樣，兩個人的八字都是有錢的八字，但因為智慧不一樣，接觸的人群就會不同，思維也不同，結果，身邊的環境、人脈都會不一樣。成就當然也就不同了。換句話說，成就的高低，取決於個人智慧的高低。

我認為，在為客戶批八字時，最好能夠面對面，因為經過命理師與客戶之間的溝通，可以提高對將來預測的準確度。

而作為命理師，我認為一定要不斷地修智慧，提升自己，這樣才可以為這世間帶來正知、正信、正見和正思維。一旦命理師傳遞了錯誤的觀念給客戶，有機會給他人造成無法彌補的影響，結果等於是醫生下錯藥害死病人一樣。