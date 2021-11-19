楊冪「筷子腿」累事唔敢着褲　谷胸同劉詩詩Baby鬥索

內地女星楊冪為谷新劇《斛珠夫人》，幾乎跑盡上海和北京的各大活動來造勢，昨晚（18日）她現身的時尚活動，同場有Angelababy和劉詩詩等，而身為重點嘉賓之一的楊冪，更先後以兩襲性感度爆燈的晚裝上陣，盡晒其馳名的「筷子腿」外，當然也「峰」芒盡露，淋漓盡致的演繹其魔鬼胸的魅力。至於仙氣十足的劉詩詩同樣出色，一襲粉紅色的皺摺壓花露肩裝上陣，舉手投足散發花仙子魅力，而以簡約白裙示人的Angelababy，被男星兼司儀王耀慶指是希臘女神時，她即連聲否認：「明明就是東方婉約典雅的形象，給大家轉個圈，月色散在身上的感覺。」王耀慶聞言即笑說非常深奧外，又叫身為上海人的Baby介紹上海三道名菜，Baby推介小羊生煎、紅燒肉及油爆蝦，說由小吃到大，非吃不可。

另外，近期曝光率超高的楊冪，被網民指她常常「着裙唔着褲」，出席任何公開場合都是以晚裝裙示人，幾乎從來不穿長褲，有網民分析指楊冪深知身材纖瘦，尤其「筷子腿」更是異於常人的纖幼，即使超細碼的長褲，也未必合穿，反而短褲或短裙更能凸顯其挺拔的「美股」及白滑「筷子腿」。