東方日報C2：炎明熹等TVB放行　「亮相」ViuTV摘金

無綫一手打造的「聲夢」新人王炎明熹，不僅被捧為樂壇「歌后」接班人，也是本年度《叱咤》樂壇生力軍女歌手金獎的大熱門，有望破天荒成為首位無綫藝人亮相負責轉播頒獎禮的友台ViuTV。

年僅16歲的《聲夢傳奇》人氣王炎明熹（Gigi）憑唱功深受DJ及樂迷支持，被視為本年度樂壇頒獎禮的新人獎大熱，消息指Gigi在「叱咤生力軍女歌手」三甲穩佔一席位，由於近年《叱咤》頒獎禮都安排在ViuTV同步轉播，所以Gigi大有機會以無綫歌手藝人身份亮相ViuTV電視台，非常破格。

仍在求學的Gigi正式出道後，要兼顧學業及演藝工作，她的處女作《真話的清高》成為首支三台冠軍歌，雖然在「叱咤榜」未能奪冠，但最高排名第2位，連續6星期上榜，目前仍停留在榜上第14位，播放成績非常好，難怪被一致睇好奪「金」有望，加上今年新人候選名單20多個單位中，女新人競爭對手不多，包括張蔓姿、Kerryta、李妍，以及同是「聲夢」學員的姚焯菲（Chantel），Chantel 剛推出的《原來談戀愛是這麼一回事》，成功打入十大位置排第7位，來勢洶洶，但年底出歌時間上比較輸蝕。

曾志偉曾表示「可商討」

ViuTV近年被指成為無綫的競爭對手，雖然在收視成績方面仍有一段距離，但今年兩台確實有過不少正面交鋒機會，無綫多次出擊，經常在劇集或綜藝大型騷上跟ViuTV對撼，而無綫今年初高層人事變動後，也持開放態度，高層曾志偉指無綫中門大開，歡迎任何歌手藝人亮相，同樣旗下歌手獲邀到ViuTV表演亦可商討。今年《叱咤樂壇流行榜頒獎禮》將於明年1月1日元旦假亞洲國際博覽館舉行，據知電台同樣安排由ViuTV播放，如果Gigi真的獲頒新人獎，她將成為亮相ViuTV的第1位無綫藝人！

Gigi在爭奪「叱咤生力軍女歌手」可謂十拿九穩，但無綫將於明年元旦日在中環海濱活動空間舉行大型演唱會，除了Gigi、Chantel等「聲夢」學員掛帥，星夢唱片歌手也應邀演出， 包括胡鴻鈞、菊梓喬、吳若希、鄭俊弘、谷婭溦、譚嘉儀等，由於元旦騷撞正頒獎禮，而Gigi更是演唱會的靈魂人物，屆時她能否親身到亞博領獎仍存有變數，需待無綫再作安排。

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