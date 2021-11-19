越秀集團2021年慷慨再捐1億　三年累計捐贈2.8億港元推動香港科技大學發展

【特約報道】為推進粵港澳大灣區建設，越秀集團明確了「成為大灣區世界級城市群建設重要平台公司，以及支撐廣州成為大灣區核心城市中堅力量」的大灣區發展戰略，將大灣區建設作為重要商業機遇。越秀集團與香港科技大學（以下簡稱科大）充分發揮企業與學校的優勢及為社會、為企業服務的功能，利用高校和企業雙方在產學研以及產業、投資、金融等方面的資源優勢，積極拓展粵港澳大灣區校企合作，助力大灣區發展。

越秀集團三年累計向科大捐贈2.8億元港元，推進科大學術先導計劃實施和科大（廣州）專案籌建

作為《粵港澳大灣區發展規劃綱要》的重大工程和標誌性專案，香港科技大學（廣州）項目自2018年啟動以來就受到社會各界高度關注。科大（廣州）將以其融合的學科架構，與科大清水灣校園的深厚學科根基相輔相成，將為建設國際一流灣區和充滿活力的世界級城市群提供強大人才支撐。自2019年以來，越秀集團已連續兩年向科大捐贈1.8億港元，本次捐贈1億港元後，越秀集團已累計向科大捐贈2.8億港元，主要用於支持大學學術先導計劃和科大（廣州）項目籌建工作。越秀集團此次慷慨解囊得到香港教育局常任秘書長李美嫦、香港特別行政區創新及科技局局長薛永恒等的廣泛肯定。港科大校董會主席廖長城也對越秀集團此次的捐贈表示衷心感謝。

目前捐贈款項營運良好，科大已於2019-2020學年推出第一期學術先導計劃，並招收了106名碩士研究生和博士研究生（其中碩士研究生、博士研究生比例為1：2）。2020年至今，科大招聘了四個學系的代理院長和一批創校教授，以及分兩批招收學生200餘人，不斷完善相關學科的專業發展規劃和人才培養方案。

科大（廣州）項目是廣州市為引入國際一流大學、搭建高端科研平台，於2019年由廣州市政府、廣州大學、科大共同籌備建立，落戶廣州市南沙區。捐贈將為科大（廣州）正式設立後順利開展教育教學和科學研究活動、建成高水準的具有示範性的合作辦學機構，打下堅實基礎，助力打造粵港澳大灣區教育高地，培育提升科技教育文化中心功能。

聯手香港科技大學構建“產研學用金”立體合作關係

越秀集團與科大一致認為戰略合作協定為校企雙方進一步開展多層次、多形式、多領域合作，實現校企資源的優化配置和有效利用，共同為區域經濟社會發展需要的人才拓開了新的途徑，並於2021年11月18日舉行簽約儀式。儀式現場，越秀集團董事長張招興表示，越秀集團將持續助力港科大（廣州）項目，期待項目2022年9月正式開學，重塑未來教育模式的理想與抱負早日實現。

在產業研發合作方面，科大將依託自身雄厚的科研能力，與越秀集團在城市建設、金融科技、交通基建、現代農業等領域圍繞產業發展的難點熱點制訂深度解決方案，共建聯合研究院、聯合實驗室等研究平台。越秀集團董事長張招興表示，希望科大的強勁“外腦”能夠不斷提升集團產業科技含量，推動傳統產業改造提升，培育壯大發展新動能。在教育教學合作方面，越秀集團承諾為科大學生提供優質的實習環境和實習崗位。在科研成果應用轉化方面，越秀集團已經冠名2019-2021年度科大百萬獎金創業大賽，並為該項賽事提供資金支援，賽事已經成為硬科技領域獨具特色，具有廣泛影響力的科創賽事，一批准獨角獸和獨角獸企業脫穎而出。儀式現場，越秀集團和科大商定，憑藉雙方在產業、投資、金融等方面的資源優勢，為優質科創項目提供“項目落戶—天使投資-VC(風險投資)-PE(私募股權投資)-IPO(上市)”的全鏈條服務，實現創新鏈、資金鏈、服務鏈“三鏈合一”，積極推動創新與產業化項目落地。

三方攜手打造“港科大-越秀集團產業基地”

本次合作框架協議簽約的另一亮點則是越秀集團計劃與科大探討在南沙區開展產業園區合作。在南沙慶盛打造“港科大-越秀集團產業基地”以及孵化器、加速器等科技產業園，通過“政府+企業+高校”三方的力量，雙方將進一步在平台建設、人才引進、科技創新、產業集聚、港澳青年交流等方面展開更深層次的合作，構建以市場、科技前沿為導向，企業、科研機構為核心，產學研深度融合的創新體系，推動科技創新及科技成果轉化，助力粵港澳大灣區建設再上新台階。