【特約報道】中醫學上，冬天是適合進補的季節，身體及腸胃吸收會較好，容易將營養轉化成能量儲存體內，增強抵抗力。傳統上會由立冬至立春「補冬」（今年立冬至立春是2021年11月7日至2022年2月4日），多吃溫熱滋補食物，助散寒補陽氣。不過有些人進補後身體未有改善，反而更覺不適，這就是虛不受補。

虛不受補者，一般多見於久病體弱的老人，因脾胃虛寒消化差，而補品又較為滋膩，所以食用後，不但未能好好地消化吸收，達不到補虛效果，反而導致胃呆厭食、脘腹脹滿、噯氣嘔吐、口乾便秘，令身體更虛。近日天氣轉冷，每月有血氣流失的女生，更易體內陽氣不足、脾胃虛弱、消化不良，當吃了冰品更覺得胃痛。

虛不受補主因是脾胃虛寒、胃火不足。不過毋須過於擔心，可以透過長期食療調理症狀。飲食宜溫、宜軟，少食多餐，最簡單就是喝黑糖薑茶。薑性熱、味辛，中醫學認為有發汗解表、健胃、止嘔、溫肺止咳之效。《本草綱目》謂：「生用發散，熟用和中」，意指薑生吃有助於發散體內所蘊藏的風寒，熟食則能暖胃止嘔，增強免疫力。中午陽氣最旺，飲用薑茶最有利生發陽氣。

日常可用小米或番薯取代白米作為主食。中醫認為小米和胃溫中，是所有的穀類中最為養胃；小米口感和白米一樣軟滑之餘，纖維含量又近乎糙米，對脾胃虛弱的老人十分有益。至於番薯，李時珍《本草綱目》記有「甘薯補虛，健脾開胃，強腎陰」，番薯富含膳食纖維，有助促進腸道蠕動和防止便秘。

如寒邪犯胃嚴重，有機會演變成慢性胃炎，此時應配合飲用酵精。炎症發生時，白血球的殺菌功能減退，酵素能增強衰弱的白血球，給予受損的細胞力量，促使細胞復活，清除入侵的病菌與化膿物，在淨化血液的同時，促進排走化成廢物的病毒。酵素更含有豐富的醣類，供給各臟腑、血液，以及細胞運動所需能源；而且酵素在胃中，已呈易消化吸收的狀態，能很快地被小腸吸收，進入全身，令胃炎傷口得以休養，同時能提供充足體力。

要身體補得到，先要吸收得好。養好胃，才能補虛養生。

排毒酵精：含高濃度酵素精華，可增強代謝，溫和清除黏附在腸道壁的宿便，調整腸道環境，改善排便狀況。

黑糖補茶：益氣緩中、薑暖胃止嘔，增強免疫力，適合體質虛寒人士飲用。

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{註冊中醫師駐診｝

Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。