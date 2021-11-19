《鷹眼》舉行首映　謝洛美維拿自嘲老餅

漫威（Marvel）超級英雄角色「鷹眼」首部外傳劇集《鷹眼》（Hawkeye）將於下周三（24日）於Disney+首播。而男主角謝洛美維拿（Jeremy Renner）和「接班人Kate Bishop」希莉辛菲（Hailee Steinfeld）等前晚一同出席劇集於美國洛杉磯舉行的首映。

以性感打扮示人的希莉表示：「十分高興能與出色的團體一同慶祝，急不及待粉絲們能欣賞他們的作品。」相比新加入的希莉，已是「復仇者元老」的謝洛美日前於線上記者會上就自嘲「老餅」！他笑說：「我覺得有點難過，感覺變老了，我簡直就是個老公公！」在旁的漫威CEO Kevin Feige即回應：「我們都是老公公了。」對於「初入行」的希莉，他就以過來人的身份說：「放心，妳不需要真的射箭，那些都是CGI特效。」

《鷹眼》是Disney+全新原創劇集，有別於過往漫威超英片，今次劇集勁「貼地」故事背景設定在美國紐約，講述前復仇者「鷹眼」有一個看似簡單的任務，就是回家過聖誕節。但當他過去的威脅出現時，「鷹眼」被逼與 年輕射箭手兼他的忠實粉絲「Kate Bishop」聯手解開一個犯罪陰謀。