陳柏宇玩命拍片　自爆20歲遇到符曉薇必分手

歌手陳柏宇（Jason）繼續喺佢自家頻道嘅「陳伯吹水台」解答網民嘅感情疑難雜症，跟據往例，Jason每次分享都會唔覺意自爆，喺最新嘅一集亦唔例外，簡直係可以用玩命嚟形容！事緣講到「如何確定另一半是對的人？」議題，Jason秒答係關Feel同緣份事，然後大拋金句︰「唔係佢係唔係，跟住你先確認佢係，係你確認佢係，佢就有機會會係！」

之後就嚟到戲肉！有工作人員接問︰「你覺得關唔關年齡事？如果你20歲遇到Leanne（符曉薇）…」Jason直頭食咗誠實豆沙包咁款，眼都唔眨以堅定Mode發表「賭命宣言」︰「分咗手啦！如果我20歲遇到Leanne，真係！我真係一定，99%會分手，我唔會頂得順佢某一啲嘢囉！佢鬧交嘅方法我係搞唔掂嘅，佢無賴㗎嘛！」可能佢都知瀨嘢，感覺佢愈講愈心虛，開始爆笑補鑊︰「但依家我緊係頂得順啦，呢個係佢個性格嚟嘛！我就係鍾意佢呢啲！畀啲挑戰我！你咪挑戰我囉！你愈磨練我，我先會成才呀！我唔單止感激呀，我仲娶埋佢呀！我每一日比一日強呀！你知唔知我依家？你傷害唔到我㗎！」唔知Leanne睇到條片會唔會眼火爆？呢件事嘅「危險」程度同Jason喺空中踩鋼線係冇乜分別，唔知佢最後保唔保得住命仔開紅館騷呢？