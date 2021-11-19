唔食晚餐！許瑋甯「6+6飲食法」操出火辣身材

台灣女星許瑋甯最近自創內衣品牌，仲自己做埋生招牌影宣傳照，大晒性感火辣內衣，盡騷34D豐滿身材同完美S形曲線，令到一眾網民都睇到嘩嘩聲，噴晒一地鼻血呀！要長期Keep住Fit爆身材，真係一啲都唔容易，佢之前曾透露過自己嘅減肥心得同餐單，用1年時間減咗22磅，睇到佢控制飲食嘅嚴格程度，令到一眾覺得好驚訝！

佢認為要維持Fit爆身材，就係唔可以放縱飲食，同埋每日三餐要準時，佢嘅「6+6飲食法」就係每餐都只可以食到6分飽，即係有啲飽肚感覺就足夠，同埋晚上6點後唔食嘢，真係要好大決心呀！佢分享自己嘅餐單，佢話有時佢會自己煮早餐，朝早起身會飲杯薏仁牛奶，唔單止熱量低，仲可以消水腫，同埋幫助肌膚淡斑美白！而午餐佢只會簡單咁食，但就冇特別戒口，只係盡量唔食炸嘢同甜品，佢平時會盡量準備啲低熱量，又有飽足感的生果，好似係蘋果、火龍果等當點心喺肚餓嗰陣食！而晚餐就會喺晚上6點前食完，每晚6點後都唔再食嘢啦，肚餓嘅話，就只可以飲水啦！

配合做運動操Fit

除咗控制飲食，佢平時仲做運動習慣，佢每期會做3次運動，每次1個半到2個鐘，佢鍾意做瑜伽同Pilates，伸展肌肉運動，令自己更筋骨更柔軟，同時又可以放鬆情緒，有助減壓。佢亦會做Gym增加肌似量，同埋操出肌肉線條，最後仲會做帶氧運動，幫助燃燒身體熱量！

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