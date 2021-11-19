家長都見埋！Kim Kardashian與Pete被爆正式拍拖

41歲的美國真人騷女王Kim Kardashian和年紀比她少26年的諧星Pete Davidson上月底因為拖手同遊主題樂園被影而傳大玩姊弟戀。其後多次約會斷正。而昨日Kim就被爆周二（16日）於母親Kris Jenner的家為男友慶祝生日，實行見家長！

而有份獲邀出席的饒舌男歌手Flavor Flav事後公開照片，照片中壽星仔於派對上與他、Kim、Kris和Kris的合照，其中Pete、Kim和Kris更穿上Kim品牌的同款睡衣同睡褲。知情人士說：「雖然佢哋住喺東西兩岸，但佢哋仍然有保持見面。佢哋愈來愈認識對方相處得好好。Pete好搞笑、好有娛樂性，令Kim好開心。佢哋仍然有約會並好享受。Pete成日讚賞Kim，佢好喜歡。」

Pete蜜運中，相反他的前度女友索模Kaia Gerber卻被爆剛失戀。有指她與視星男友Jacob Elordi分手。結束1年多戀情！據知她們因工作太忙而聚少離多導致分手。她們和平分手並已各走各路。20歲的Kaia和24歲男友去年9月被影到一同外出後即傳出拍拖的消息，她們最後一次被影一同外出只是幾星期前。