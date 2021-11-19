Ugly美學　奇怪膠鞋衝擊審美觀

自2002年初次現身之後，Crocs一直與各大時尚品牌保持緊密合作，所推出的聯名鞋款，不但多番衝擊時尚界審美觀，更打破大家一直以來對「鞋履設計」的固有印象。來到今年，品牌亦繼續大搞新意，與設計師Salehe Bembury聨手打造奇特又搶鏡的Crocs Pollex Clog。緊接較早前推出的3個色調（Spackle、Menemsha與Cucumber），近日再推出全新配色「Urchin」，讓喜愛膠粉們有多一個配襯選擇。

設計方面，全新配色Crocs Pollex Clog繼續保留骨骼紋理造型，在泡棉鞋身注入淡藍色，鞋頭與後踭加入半透明膠，而鞋面多個部分亦採用挖空處理，以增強科幻感。此系列鞋款價格未定，預計12月開售，有興趣入手的話就要等多陣。

同場加映：窿窿高踭鞋

除以上的聯名鞋款外，Crocs今年6月與Balenciaga攜手推出的一款2022年春夏「窿窿高踭鞋」，亦造成一時熱話。因它結合了前者的經典窿窿鞋身和後者的標誌性高踭鞋鞋踭（而非Crocs的Platform底），奇特造型令不少人驚呼「看不懂時尚」，甚至笑言此鞋「醜出新高度」。不過如果閣下對奇特設計有興趣，願意花HK$5,200買1對膠踭鞋的話，不妨上官網看看，還有黑、白、綠和粉紅4色任君選擇呢！