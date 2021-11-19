美妝潮牌加持　食下午茶都靚過人

女士對護膚品和時裝幾乎零抵抗力，除了追趕潮流，為讓大家對品牌保持熱情，它們偶然會和餐廳合作，推出新口味，近日坊間有推出美妝或潮牌主題的下午茶，選用高質食材製作的鹹甜品，再加上悠閒的環境氣氛，自然由內靚到外。

美味護膚

秋冬時天氣特別乾燥，勤擦護膚品是指定動作，香港JW萬豪酒店和瑞士品牌VALMONT合作，於現時至12月31日推出下午茶套餐，當中選用多款矜貴食材配搭，三層銀器餅架上有原隻南非16頭鮑魚製作的鮑魚撻、清新的龍蝦沙律配魚子醬及士多啤梨、脆口的法式牛油多士配鴨肝醬和鮮無花果及清爽的開心果香芹煙三文魚卷等鹹點。甜品以護膚品內的天然成分如蜜糖、花卉和冰山礦泉水等作靈感，炮製出蝶豆花檸檬蛋糕、焦糖檸檬蜂蜜慕絲、朱古力柑橘和菊花芝士蛋糕等美食。每份下午茶套餐會附送品牌禮品換領卷，到指定專櫃會有專人為你作一對一皮膚諮詢服務，完成後可獲贈5件裝護膚體驗套裝。

輕食美肌

日本的美食和化妝品，一向是港人心水之選，荃灣Café & Grill ITALIAN TOMATO和日本護膚品牌SOFINA合作推出秋日美肌下午茶，當中包括帕爾馬火腿配哈密瓜、黑松露炒雞肉、意式他他多士和海鮮迷你拼盤等鹹點。甜點有多款品牌自家推出的蛋糕，如士多啤梨蛋糕、藍莓芝士撻，還有特別於秋冬才有的限定出品，想吃就要留意。邊嘆邊品嘗檸檬荔枝梳打或檸檬桂花蘇打，輕盈又消滯。每位惠顧客人可獲精華體驗套裝，護膚品8折優惠券和餐廳現金券。

茶湯添香

品嘗下午茶的時候，配一口茶湯清新宜人。Tea WG近日和意大利品牌Salvatore Ferragamo合作，以其女士香氣系列作靈感，由11月15日至12月31日推出Signorina Fashion Edition二人下午茶，餐廳除以茶入饌，還特別以香氛的顏色和氣味，打造出色彩繽紛的茶點。當中包括加入椰香茶的鴨肝慕絲迷你多士配紅火龍果及椰香茶啫喱粒，水牛芝士伴櫻桃番茄撻表面加了茉莉茶粉，加入翡翠花瓣之茶的蟹肉紅菜頭多士，鮮香清新。甜品則有玫瑰芬香茶覆盆子杏仁瑪德蓮、茉莉花茶慕斯配椰香蛋糕、仕女茗茶慕斯配搭杏仁海綿蛋糕和桔花烏龍茶藍莓芝士意大利奶凍 ，最後來一口茶香馬卡龍，喝一口茶湯，回味無窮。顧客人可獲贈香水禮品及迷你女性淡香水噴霧。（數量有限，送完即止）