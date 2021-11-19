搵鬼去電視城︱王虹茵着古裝跳神功戲　擘一字馬撩鬼

無綫靈探節目《搵鬼去電視城》搵嚟一班後生仔女如王虹茵（Sharlene）、胡敏芝（Karen）等去電視城做靈探，與「靈異顧問」徐加晴及Jessica Yau齊齊深入傳聞中電視城「猛鬼之地」，集集夠「猛」嚇親人。今次就搵咗王虹茵以一身古裝打扮拳夜走入古裝街，仲即場大跳神功戲，期間雖然佢出盡力又拗腰又擘一字馬等，非常有睇頭，不過現場燈光昏暗，Sharlene跳神功戲時直言「嚇破膽」，淨係預告片都令網友喊驚，留言話佢係撩鬼攞命！

Jessica亦點出古裝街最強靈體「衙門鬼王」所在地，解構其成因及外形之餘，亦分享真人真事。Jessica透露由於整隊工作人員，除了巡查古裝街的保安，全部在拍攝前都有裝香及向鬼王及亡靈等打招呼確保安心及平安，結果保安即晚遇上怪事！是集負責出戰的「探靈勇者」有劉倬昕（Samlau）及黃翠瑩（Verena），二人分別到衙門及佛寺探靈。

由於衙門是鬼王所在地，Samlau透露兩位「靈異顧問」事前特別叮囑他別作任何「挑機」，故Samlau整晚只在衙門內摸黑游走。感覺較大膽的他，當發現衙門二樓被封時，即拿掉「封木」勇闖禁地，期間更數度聽到怪聲及木門開關的聲音。由於現場沒有其他人，Samlau即忍不住打了多個冷震！探靈期間，Samlau還發現大量骨灰罈及白燈籠，單看畫面已讓人不寒而慄。

至於Verena則負責走訪佛寺，雖然探「佛」感覺相對較輕鬆，但Verena還是數度表現驚慌，不過她最終還是應製作組要求、完成在佛像前搖鈴的挑戰！