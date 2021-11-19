e-tron GT quattro電動房跑　勝券在握

全新抵港的e-tron GT quattro是Audi旗下首款電動房跑兼首款配備800V電壓系統的電動車型。拍攝車升級至「Vorsprung Edition」，配備與車身同色面罩及黑色外裝飾件。（方偉堅攝）

擁有極致電動性能的 e-tron GT quattro，是Audi旗下第3款引進香港的電動車型，兼首款電動房跑。車載比e-tron和e-tron Sportback足足大一倍的800V電壓系統，加上配備93.4kWh高壓鋰離子電池、全新電動 quattro四驅技術、高效動能回收及熱能管理系統，令其在任何駕駛情況下都能穩操「性」券。

擁有長軸距及闊輪跨的全新 e-tron GT quattro，憑藉流線外形，配合平滑底板及車身多處包括車頭、車尾、輪拱擾流設計，成就僅cd0.24低風阻值和達488km（WLTP）最大續航距離。其中平滑底板設計，讓空氣迅速流向車尾大型散流器。車頭配置兩組導風口，以進行前制動冷卻及熱能管理。主動升降尾擾流能於110km/h時自動打開，兼可隨着駕駛情況作兩段式伸展，為尾部提供足夠下壓力。

置於車底的高壓鋰離子電池組達93.4kWh，與兩具分別置於前軸及後軸的電動馬達、前單後雙速波箱及全新電動 quattro四驅系統緊密合作，發揮出眾加速反應及四輪驅動表現。在Overboost情況下，輸出高達 390kW(即約523hp) 超增壓動力，0~100km/h加速僅需4.1秒。於蜿蜒的新娘潭路游走，明顯感覺到底盤、軚感，以至加速/減速腳踏反應的設定，相當穩紮和實在，帶來自信沉穩的動態駕駛體驗。

規格表

車型：4門5座位電動跑車

電池：93.4kWh高壓鋰電池組

最大輸出：350kW/約467hp（Overboost 390kW/約523hp）

最大扭力：630Nm（Overboost 640Nm）

驅動：前及後置電馬達、quattro四輪驅動

傳動：（前）單速自動波、（後）雙速自動波

0~100km/h：4.5秒（Overboost增壓模式4.1秒）

最大續航力：488km(WLTP)

極速：245km/h

車身體積：4,989×1,964×1,432mm（長×闊×高）