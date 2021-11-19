本日日本：《哈利波特》20周年　必搶精美紀念雜貨

經典電影《哈利波特—神秘的魔法石》今年迎來20周年，在這個值得紀念的日子，不少品牌都推出以《哈》為主題的周邊產品來慶祝一番。其中在世界多國設有分店的美國連鎖咖啡店TULLY'S COFFEE，其日本分店最近便推出了以《哈》為主題的Magical Coffee Time系列飲品、甜品及週邊商品。先講飲食部分，其中必試熱飲Harry Potter Treacle Tart Latte，便以哈利最喜歡的糖漿餡餅（Treacle Tart）為靈感來炮製，散發陣陣咖啡香氣。另外還有寫上「HAPPEE BIRTHDAE HARRY」的舒芙蕾蛋糕，及以霍格華茲魔法學校四個學院為靈感的冬甩，非常適合愛「相機先食」的朋友享用！

至於週邊商品方面同樣有睇頭，包括有身穿霍格華茲斗篷的小熊公仔及9¾月台保溫瓶，還有倒進熱水即會出現月亮及星星圖案的貓頭鷹嘿美魔法水杯，相當叫人驚喜！此外更有霍格華茲書套、膠紙套裝、《哈》圖案TULLY'S卡及卡片套、網上限定的環保袋及杯子等，滿足粉絲的不同喜好。Magical Coffee Time系列現於東京丸之內區的25間TULLY'S COFFEE分店率先發售，11月26日起於全日本分店有售。