非一般西餐廳　新奇主題又好味道

最近有不少主題西餐廳開業，所謂主題，指餐廳供應的菜式有別於一般的西餐，今次就有智利燒烤餐廳、全店以豬為主食材的專門店，以及供應墨西哥夾餅的異國風餐廳，帶來別出心裁的餐飲體驗。

罕有智利燒烤

港式日式韓式燒烤大家絕不陌生，那，可曾嘗過智利燒烤？是，很多人甚至聽都未聽過，剛於中環試業的全新智利燒烤餐廳Astra，請來智利籍名廚Francisco Araya擔任顧問主廚，為大家帶來充滿其家鄉風味的非凡創意菜。新店主打源自西班牙巴斯克地區、名為「Asado」的燒烤技術，將各地搜羅的頂級肉食與鮮魚以橡木炭和藤蔓芽作為燃料，放在傳統的巴塔哥尼亞式烤架上燒烤，烤架熱力為食材添加味道層次以及獨特的煙熏香氣，還有助鎖緊肉汁和鮮味，而蔬菜、根莖類和薯仔也在烤肉汁中烹調，再放入新鮮香草和主廚秘製的阿根廷青醬，滋味無窮。「Asado」代表菜有50天乾式熟成的400克Rubia Gallega 'Chuleta'肉眼扒、21天濕式熟成的1公斤阿根廷T骨扒、900克羊肩肉，以及350克伊比利亞豬肩肉'Secreto'，全部分量十足，夠2至4人分享。烤肉以外，餐廳亦供應多款經典智利菜，好似酸橘汁醃帶子配海鱸魚臉頰以及自家製酥皮餡餅、鮮甜多汁的香烤海鮮拼盤等；午餐時段亦有超值3道菜套餐，經濟而美味。餐廳還提供一系列智利風味小食和免費暢飲選擇，現時惠顧一款小吃，另加百多港元便可暢飲90分鐘無限添飲Single Mix雞尾酒，可以說是中環上班一族放工小酌的新蒲點。

豬主題專門店

普遍稱喜歡食牛的人是「牛魔王」，那，喜歡食豚的人又應如何稱呼？不知道有多少人喜歡食豬，但一定唔少，好似主打豬肉的「豬門店」The Salted Pig自開業以來都備受歡迎可見一斑，品牌最近再下一城，於九龍灣開設新店，帶來一系列餐廳招牌菜，好似集多款人氣美食的小食分享拼盤，有括蘇格蘭溏心炸雞蛋、迷你牛肉漢堡、豬皮脆片、蟹餅、脆豬肋骨及以豬肉店秘製香料醃製的香烤雞翼等；還有手撕豬肉配墨西哥芝士粟米薄脆、番茄肉丸意粉、招牌德國鹹豬手、煙肉芝士焗通心粉及烤原個白汁芝士椰菜花等。招牌菜以外，還有新店限定的全新烤物餐單，以及多款植物性食材、新豬肉和Impossible植物肉所炮製而成的素食選擇。

墨國風夾餅酒吧

近年有不少墨西哥主題餐廳出現，不少更有一班捧場客，好似上環的正宗墨西哥餐廳酒吧Te Quiero Mucho，早排進行翻新工程，令該區不少上班族少了一個放工好去處。餐廳最近重開，主廚Alejandro Ramirez Perez更改良餐單，帶來更多墨西哥夾餅及後勁更強的Margaritas，令大家再度盡性投入拉丁美洲的熱情火辣之中。重新開業的餐廳樓高3層，主打本地少見的應新鮮惹味墨西哥夾餅，採用由墨國空運抵港的正宗優質食材，炮製出9款夾餅口味，推介原創的Lengua牛舌墨西哥夾餅及Pescado巴哈炸魚墨西哥夾餅，餡料超豐富，每一口都爆到瀉。素食的也有好選擇，好似Zucchini炸翠玉瓜墨西哥夾餅，炸得外脆內軟的翠肉瓜夾住墨西哥辣椒蛋黃醬、番茄莎莎醬和辣白菜片，酸辣可口。想驚喜一點？可選Nopales con Queso，選用坊間少見的仙人掌，配芝士、紅莎莎醬及番茄莎莎醬，帶來獨特口味。邊食邊飲是王道，新店有兩個酒吧，美酒款式多，當中必試經典或Mango Margaritas雞尾酒，還有打卡一流的Mucho Grande，大大杯勁搶Fo。