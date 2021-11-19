孖林穎彤振臂高呼！何依婷語出驚人：你嗰對嘢幾大？

由李思捷主持及監製的TVB遊戲節目《思家大戰》，並於下周日（21日）播出第12集。是集參與遊戲嘉賓全部來自下周一首播的台慶劇《十月初五的月光》演員，包括：米雪、石修、胡鴻鈞、羅天宇、何依婷和林穎彤等，別看何依婷與林穎彤表面斯文，原來玩起遊戲上來相當忘形，二人答中問題時會振臂高呼，林穎彤答中問題時更會以獨特的「彈跳方式」慶祝，相當搞笑。至於依婷則表情豐富，苦惱、迷惑、興奮、失落表情應有盡有，為了爭取得勝機會，更語出驚人說：「你嗰對（乳房）幾大？」說畢連她自己也難以置信、彎腰傻笑，表現萌爆，難怪如此入屋。

男士之中，則以天宇表現最搶眼，皆因連環獲得答題機會，答題錯誤率竟高達75%，令思捷不禁搖頭嘆息：「你真係要小心啲呀，你呢個羅天宇！」除了答題冇準，天宇亦自信欠奉，由於很想詢問隊員意見，他在自己也不為意的情況下問了胡鴻鈞意見，即被思捷喝止：「我哋呢度唔係討論區！」而本集Chit Chat環節亮點，則落在米雪和石修身上，原來二人均曾在無綫劇集中飾演過思捷父母，自然少不了敍舊一番，米雪指自己是《思家大戰》鐵粉，石修則與思捷互笠高帽，場面熱鬧又搞笑。