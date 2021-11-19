星夢郵輪「北歐聖誕 星夢奇航」　感受北歐五國冬日節慶

【特約報道】隨着冬季來臨，年終假期及聖誕佳節將至，星夢郵輪即日起至2022年1月1日展開「北歐聖誕 星夢奇航」主題航次，為旅客打造充滿北歐風情的冬日郵輪假期；旗下「雲頂夢號」將化身為海上奇幻國度，將北歐五國的節日美饌、聖誕特色主題活動及傳統布置帶到海上，把丹麥、芬蘭、冰島、挪威和瑞典的節日傳統文化活現眼前。

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璀璨燈飾 市集尋寶

每個「北歐聖誕 星夢奇航」主題航次上都會舉行隆重的亮燈儀式，於黃昏時分船上所有聖誕燈飾會同時點亮，並啟動可愛聖誕老人微型列車，徐徐穿過薑餅小鎮，是旅客不容錯過的打卡熱點。閃爍的聖誕燈飾會一直蔓延及照亮位於船尾的北歐童話村，除了瑞典傳統聖誕山羊外，騎着雪橇從芬蘭遠道而來的聖誕老人亦將驚喜亮相。打卡拍照之後，旅客可走進節日氣氛濃厚的北歐聖誕市集，各款聖誕糕點、節日禮物籃、北歐紀念品和特色小物琳瑯滿目；各大經典聖誕人物亦會在市集上現身，與旅客合照留念！星夢郵輪更將推出限量版聖誕卡套裝，旅客可以探索船上的不同角落，在聖誕卡上收集共10 個不同造型的紀念印章，留為個人珍藏紀念。

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聖誕表演騷 歌唱家獻唱

在「北歐聖誕 星夢奇航」冬日主題航次上，星座劇院將上演充滿歡樂節日氣氛、適合一家大小觀看的大型舞台製作——旅客可在「雲頂夢號」觀賞由聖誕老人、精靈、冰雪王后和北極熊主演，充滿聖誕元素卻又顛覆想像力的「樂頌聖誕」表演騷，親身參與這個節日盛會。即日至12月18日期間，曾於「獅子王」及「鐵達尼號」音樂劇中演出的著名歌唱家Eli Zaelo會登上「雲頂夢號」童話村廣場為旅客獻唱聖誕經典歌曲，以歌聲傳遞快樂。

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節日美食 包羅萬有

平安夜和聖誕夜是與家人和好友相聚、盡情享受豐盛饗宴的歡樂時刻。旅客可在麗都自助餐廳和星夢餐廳免費品嘗多款傳統節日美食，除了傳統西式聖誕大餐的菜式如香嫩多汁的烤火雞、琵琶蝦、聖誕蜜汁火腿、香烤牛柳和蜜汁烤三文魚外，星夢郵輪更特別準備了挪威薑味朱古力蛋糕、北歐聖誕曲奇、瑞典聖露西亞番紅花甜麵包等北歐冬日美點。旅客亦可選擇將餐飲體驗升級，細味1號扒房、海珍舫及海馬日本料理的多款美饌如和牛西冷、鵝肝、虎蝦及三文魚及生蠔等，在節日大快朵頤、盡興而歸！

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手作工作坊 多玩意體驗

大小朋友皆可參加北歐手工創意坊親手製作高質感手工藝，從中體驗北歐傳統和獨有文化。旅客可來到「瑞典聖誕精靈工作室」的瑞典聖誕精靈自助店，親自挑選不同配件打造專屬聖誕精靈， 亦可在「挪威極光藝術畫」創作工作坊中學習藝術刮畫，發揮無限創意。喜愛北歐簡約風的旅客，亦可學習以各種樹枝、樹葉和松果等天然素材製作北歐風聖誕吊飾，或參加「丹麥聖誕之心手作坊」學習編織一顆聖誕之心，為摯愛帶來驚喜。小朋友更可在「小小夢想家」海上學堂參加北歐主題活動和聖誕限定課程，享受寓教於樂的海上假期。