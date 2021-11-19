姜濤躁底打籃球　AK力撐隊友：誤會啫！

人氣男團MIRROR正副隊長Lokman（楊樂文） 和Anson Kong（江𤒹生）今日（19日）出席活動，同日是無綫（TVB）台慶，兩子大方祝賀TVB：「Happy Birthday 生日快樂！各有各做，開心就得。」

現場他們與前港隊代表蘇伊俊和甲一籃球員蔡再懃鬥射籃球，雙方最終平分，和氣收場，AK個人入了1球，Lokman入了2球，AK笑言：「做到最低要求入到1球。」他本身愛踢波，表示打籃球並不耍家，只是初哥，早前在梅窩集訓期間有跟姜濤和陳卓賢打過波，及向他們請教，覺得入樽好有型、節奏又快又刺激，AK說：「姜濤只顧自己打，玩獨腳戲，有波打、有嘢食佢就ok。」

問會否叫姜濤以後打波收斂一點，避免再爆球場爭執事件？AK認為上次應該是小誤會，打波必定會有競技心，片段也看不清楚前文後理，覺得對姜濤不公平，誰都沒有不禮貌，注意安全最重要。Lokman說：「其實姜濤都好收斂，難得佢空餘時間打吓波，大家畀啲空間佢。」他們透露近日愛玩結他、打鼓等樂器一起Jam歌，Lokman空餘時間亦喜歡相約很久沒見的朋友摸酒杯底傾偈，笑言會酒後吐真言，自認是「活潑小跳豆」。

另外，AK的新歌《三個字》MV上架7天、觀看率已破百萬，他高興地說：「多謝大家支持，希望大家留意歌詞，因為很有意義。」對於叱咤男新人獎被指為Edan和MC之爭，AK揚言一定撐兄弟，但覺得個個好有實力。