csl.推出MIRROR Plan　鏡粉+前夫們又要儲卡了！

男團MIRROR人氣高企，聯乘精品不絕，繼與某大型快餐廳推出「炸雞卡」後，近日夥拍csl.合作《Experience the World Differently》企劃，鏡粉上台即可取得各式MIRROR限量珍藏品，部分更加入AR元素，比一般鏡仔精品更加好玩！

是次「csl. 5G x MIRROR」服務計劃提供$298及$398兩個月費，本地5G流動數據量分別達到「12GB+18GB」及「80GB+30GB」，並送2個月MOOV 24 bit音樂服務或以優惠月費HK$39於合約期內使用服務(原價HK$58)，客戶亦可於合約期內免費成為Viu升級會員。而無論申請那一個服務計劃，均送MIRROR成員個人專屬SIM卡及SIM卡套各一，以及MIRROR AR月曆1份，申請$398計劃再送MIRROR珍藏卡12張、海報3張及珍藏冊 1本，而$298計劃則有珍藏卡6張及海報1張，想要珍藏冊就要畀多啲月費喇！

至於以上提到的AR玩法，則集中於珍藏卡上。全套共有36款，首階段先推出18款，當中6款設有獨立AR效果，玩時只需下載《csl. 5G Lens》程式及登記成為用戶，於MIRROR專區內透過手機鏡頭掃描AR珍藏卡的相片，相片便會變成動態影片。若果集齊3款同組別的AR珍藏卡，並按卡編號順序排列，卡上的AR圖案更會產生互動，例如成員互打招呼甚至合照，效果爆趣！

珍藏品以外，有見鏡粉們喜歡打卡，csl.即日至11月25日（早上10時至晚上10時）於海港城海運大廈展覽大堂舉辦「csl. 5G x MIRROR pop-up Gallery」，場內展出各MIRROR成員的巨型海報及一系列限量珍藏品。此外，全線csl.專門店將化身為迷你MIRROR展區，指定csl.專門店稍後更設有csl. 5G x MIRROR Kiosk，讓鏡粉與MIRROR各成員合照，朝聖必到！