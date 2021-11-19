李易峰同2個緋聞女友去滑雪惹爭議　方安娜劃清界線

內地男星李易峰曾與韓國女星李多海拍拖，不過二人最終分手，而他之後亦曾與憑《乘風破浪的姐姐》而人氣急升的金晨，以及內地女星方安娜傳出緋聞，前者被指與李易峰搞「地下情」，而之前李易峰就被拍得與方安娜齊齊進出酒店，女方之後更到男方的家共聚4小時才離開。而日前，有傳媒就拍到3人居然齊齊一起去滑雪，共度2日1夜之旅，3位的關係確實撲朔迷離。

當日，李易峰穿着黑綠色的棉褸，與金晨及方安娜現身滑雪場，方安娜打扮可愛，一身粉紅色滑雪衣，Pat Pat及護膝都是Bear Bear，相當可愛。滑完雪後，他們又一起吃飯，李易峰與方安娜先行上車返回酒店，金晨稍後才搭友人的車返去。

網民看到報道之後都紛紛留言，除了指李易峰滑雪技術好之外，更有網民留言求方安娜離李易峰遠一點，亦有人問：「方安娜是誰啊？」看來他們的留言觸動了方安娜的神經，事後她於社交平台貼文回應說：「大家習慣一下，不見有點難，因為我們約定好等老了以後，各自的孩子們還要一起玩耍呢，希望到時候他們也依然陪伴在他身邊，一起見證我們的友誼。」一句「各自的孩子」劃清界線，而之後李易峰亦大方Po出自己的滑雪Vlog晒滑雪技術呢！