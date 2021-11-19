台慶︱波波成無綫「咪霸」　谷「駱駝峰」震撼紅地氈

《萬千星輝賀台慶》今晚（19日）於電視城舉行，全台藝員總動員晒冷為無綫賀壽，一眾花旦於紅地氈上爭妍鬥麗，一眾90後小花更谷到盡搶Fo，當中波波（黃婧靈）、葉蒨文和劉穎鏇最為搶鏡，實行來個萬千「升咪」賀台慶！

36E波波絕不欺場，成為無綫「咪霸」谷「駱駝峰」谷到上頸，事業線目測尺幾長，現場所見更為震撼！她指自己為了「靚靚」才這樣穿，更腳踏一呎高跟鞋令自己高一些，由於條裙頗窄，步行時一步一驚心，問她「夾胸」亮相，「咪咪」會否很辛苦？她謂：「辛苦都冇法，但佢哋（指咪咪）好安全！（咪咪好Big？）冇辦法，平時我唔會咁着，台慶就隆重啲同少布啲，因為想增高，着咗12吋高踭鞋，但個款唔靚，所以要搵條拖尾長裙遮住。」

另一小花葉蒨文則谷出「八字胸」，米白色吊帶超低胸晚裝登場，下身玩高衩透視，一個華麗轉身，再來多個大露背，認真煞食！她受訪時透露已做足安全措施，全身也黐好膠紙：「我唔係刻意行性感，只係每年台慶、生日大日子都會扮靚，今晚我有跳舞表演，服飾深色啲，所以紅地氈就揀米白色。（今次咁性感眼前一亮，之後多啲咁着？)我話晒都係《愛．回家之開心速遞》成員，平時少機會着呢啲衫。（有冇特料『加材』令身材豐滿啲？）唔容許，因為件晚裝剪裁係咁。（即係真材實料？）都可以咁講嘅。」

至於劉穎鏇成功減磅後更添自信，穿上一條類似拉丁舞衣的銀色吊帶晚裝亮相，既露事業線又露纖腰，非常吸睛。她透露一身打扮由設計師度身訂造：「佢見我有做開健身，所以畀機會我露吓腰，其實當日見到條裙都好驚訝，心諗好似幾暴露，不過係設計師要求，依家算係我人生最弗時期，所以想騷吓，條裙又靚又安全，所以都唔擔心。」