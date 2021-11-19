台慶︱陳自瑤解放32C咪咪撼高海寧「荷葉奶」

《萬千星輝賀台慶》今晚（19日）於電視城舉行，一眾花旦都盛裝上陣，於紅地氈掀起「胸」戰！藝人陳自瑤（YoYo）向來不吝嗇身材，一身銀色性感吊帶露腿裝，解放32C身材，騷胸半露搶盡「峰」頭！提到今晚打扮就如擔任豐胸代言一樣時，她說：「係呀！因為自己都係代言人，一年一次啦！都係做番代言人嘅責任。（頒獎禮再性感啲？）再睇吓啦！其實自己每次揀衫都係睇件衫設計，唔係睇性感，最緊要係靚同有型，今次都係性感少少啫，希望畀到人唔同感覺。」

高海寧（高Ling）以綠色低胸晚裝上陣，大晒34D「荷葉奶」，相當搶鏡！她與穿上吊帶低胸閃裙的姚子羚一齊受訪，高Ling笑指自己很久沒試過如此性感，她說：「好耐未試過咁低胸，形象指導幫我搵咗4套裙，尋晚凌晨點幾試衫，一着就覺得係呢套，好突出，同埋綠色都幾蝦人着，都好睇！（係咪咪咪休息完可以出動？）最緊要靚。」姚子羚則指自己不是刻意性感，原本有兩套衫揀，但其中一件唔見咗，只能揀這套金色晚裝。

冇諗過再攞視后

視后李佳芯（Ali）身穿白色公主裙仙氣現身，最近忙拍新劇《有種好男人》的她下巴爆瘡，她說：「之前停咗幾個月冇拍劇，依家重新要捱夜有啲難適應。」

對於早前被拍到與「蟲草大王」陳恩德在酒店密會，問到是否要恭喜她時，她一臉無奈說：「點解要恭喜？唔係值得恭喜事，嗰日係上去傾一個慈善Project，上咗去一間餐廳，嗰度係公眾地方，上面仲有其他人，我哋傾完落樓，就係咁簡單。（傳佢開戲畀你？）唔係，我都冇戲拍。我同佢之前一直冇見過面，見面就係喺呢間餐廳，都會唔開心，本身件事好有意義，但出到嚟就變咗咁。但就開心家人、身邊朋友都冇問我，佢哋都覺得件事不值一提。」講到視后之爭，不少網民睇好她及鍾嘉欣，Ali自言她的劇集《智能愛人》已播畢幾個月：「我覺得獎大家輪住攞獎開心啲，我冇諗過再攞，但有得攞當然開心。」