台慶︱張秀文鳴金收「咪」　怕未婚夫鬧唔敢Sexy？

台慶紅地氈向來都是花旦必爭之地，可是昔日兩位有料之人張秀文和張曦雯卻鳴金收「咪」。宣布封盤的準人妻張秀文密實亮相，即將結婚的她獲同事多番恭喜，記者亦叫她做王太（未婚夫王大權），她笑言：「未係！」她透露想待疫情緩和才簽字註冊：「擺酒就冇咁快，睇吓會唔會早少少註冊先。」講到今次衣着不太性感，她笑言近期太忙，冇時間及心情諗衣着，問到可是因未婚夫而封胸？她說：「佢冇咁講過，我哋相敬如賓，其實我早排都想拍多啲劇，所以一早想轉形象。（想幾時生B？）冇壓力，順其自然。」

講到Bob（林盛斌）是其媒人，身邊可有人叫她介紹Bob給他們？她笑言：「佢當然係金牌媒人，但都有失敗個案，所以有時相睇未必成功，要兩個人夾先牽到條紅線，但都多謝佢。（除咗旅行，你仲點多謝佢？）你哋好識幫佢爭取福利，到時我一定會斟茶畀佢飲，同埋叫佢上台講感性說話，同希望佢一家大細嚟飲。」

至於張曦雯亦封胸，打扮密實打扮，僅騷長腿上陣，自3月拍畢劇集《白色強人II》便處於休息狀態，早前更孖住男友返美國探親，並於當地逗留接近兩個月，她說：「我放咗8個月悠長假期，喺美國返嚟完成咗21日隔離，因為都有成2年冇見父母。（有冇畀親友催婚？）有時啦！我拍拖唔係玩玩吓，係向住呢個方向，不過想事業衝刺吓先。」更指將重新啟動工作Mode，下月將與陳豪、蕭正楠開新劇，飾演警察的她，於酒店隔離期間已開始鑽研劇本：「以前做專業人士就好多，但未試過咁Tough角色，所以呢排都有打番機同開Live，盡量將自己麻甩性格出番嚟！」