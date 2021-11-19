台慶︱姚焯菲打頭陣　陳豪馬國明率藝人打鼓

無綫邁向55周年，今晚於將軍澳電視廣播城舉行一年一度的《萬千星輝賀台慶》，現場有過百藝人出席，無綫主席許濤於管理層曾志偉及蕭世和陪同下進行亮燈儀式，揭開序幕，而曾志偉亦於頭髮後面畫上「55」賀無綫55周年，之後「亮燈小仙子」Chantel（姚焯菲）打頭陣出場，明顯備受重視！自總經理曾志偉入主無綫後，即與四大唱片公司修好關係，多達50位歌手齊齊賀台慶，節目更分為藝員隊、歌星隊，由兩位「阿姐」鄭裕玲（嘟姐）及汪明荃（阿姐）擔任隊長領軍作賽，增添不少娛樂性及氣氛。當然，總值38萬「台慶終極大賽」成全台藝人的最終目標。

多位藝員和歌手輪流上台進行序幕表演，首先由視帝陳豪、馬國明率領藝人出場表演打鼓，包括何廣沛、陳曉華、羅天宇、何依婷、劉佩玥及吳偉豪。之後小生王浩信、袁偉豪、陳展鵬、譚俊彥率領男藝人出場，然後就到花旦唐詩詠、姚子羚、李佳芯、黃智雯、陳煒、張曦雯率領一眾女藝人出場。

之後《聲夢傳奇》派出Chantel、Yumi（鍾柔美）等晒腿又跳又唱，盡顯青春活力，然後Gin Lee、AGA、JW等女歌手出場。接着全場藝人及歌手大晒冷，藝人及歌手分開兩邊企，今晚兩組大鬥法，見到陳豪、蔡思貝及唐詩詠企正第一行中間，而歌手組就由鄭欣宜、林二汶、AGA、Gin Lee等企第一行中間。