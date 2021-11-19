拍住上出歌！Edan自揭同邱鋒澤關係

人氣男團MIRROR成員Edan（呂爵安）繼千萬點擊歌曲《E先生連環不幸事件》、《小諧星》和《My Apple Pie》後，再度出擊，與「狼人殺男神」、華語情歌手邱鋒澤首度攜手推出全新單曲《一表人才》（廣東話版）以及《年青有為》（國語版），實行一曲兩用。

歌曲講述兩位大男孩面對失戀時的態度，即使肝腸寸斷仍然強顏歡笑，展示出「一表人才」的一面。提到促成這次世紀合作的契機，Edan自爆二人的「網友」關係！原來早前Edan曾於直播期間翻唱對方的歌曲，對方得悉後特地私訊支持，繼而由網友進一步變成音樂上的好拍檔。

受疫情影響，兩首歌的MV採取香港、台灣兩地同步拍攝，分別在台北和香港街頭呈現失戀的痛，當中不乏獨酌場面，兩人也藉着工作和運動麻醉自己，其中最令人難忘的一幕，正是「鋼琴王子」Edan再展琴技，與邱鋒澤隔空對彈。

Mandy現身！

另外，MV中段也保留了一個小彩蛋，原來令「E先生」再受情傷的前女友，正是《E》MV女主角譚旻萱（Mandy），「E先生」慘食兩次檸檬後，最終獨自落寞慶祝生日。憶起二人相處時的點滴，更不禁淚腺失守、痛哭當場。