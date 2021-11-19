爆乳妹妹　鬥甜美滋潤

天氣乾燥，成個人都好似會被抽乾水咁，真係好需要保濕同滋潤一下！而心靈上嘅滋潤就可以交畀日本AV界呢兩位妹系王牌桃園怜奈同稻場流花，佢哋青春可愛又甜美，更擁有脹卜卜嘅上圍，足以令大家感受到無比潤澤。

復活會計妹

今年25歲嘅桃園怜奈，氣質天真可愛，純真又冇邪氣，實在係人見人愛！身材亦同樣令人印象深刻，身懷一對分量十足嘅I Cup爆乳，美股亦圓潤且上翹，各位「睇肉家」一定鍾意！

佢喺2015年以AV廠Fitch專屬女優身份出道，不過只係拍咗3部作品就神秘引退，令好多AV迷都感到婉惜，至於怜奈點解突然急流引退呢？據聞阿妹當時係大學生，AV作品曝光之後好快就被人認出，為免影響學業於是急忙引退。大學畢業之後，佢做過會計妹，直到2020年回歸AV界，再次以Fitch專屬女優身份登場，並且拍咗好多唔同題材嘅作品，不過作為妹系女優嘅佢，最好睇嘅演出當然係扮演弱質少女角色，床上表演夠晒投入又肉緊，喺男優嘅猛攻之下更面色泛紅兼梨花帶雨，真係令人睇到慾火高漲，難怪F廠當佢係寶喇！

桃園怜奈

年齡：25歲

身高：5呎2吋

三圍：38I-23-36

堪比神之乳

喺現役妹系巨乳女優當中，稻場流花絕對係超班，今年21歲嘅佢面圓圓好可愛，笑起上嚟更令人有如沐春風感覺，而流花亦認為笑容係佢最大嘅魅力來源。阿妹咁講真係謙虛，因為其身材相當勁爆，腰幼而胸大，上圍對H Cup天然爆乳更呈現出誘人嘅水滴形，東家E-BODY仲大讚流花堪比安齋拉拉嘅「神之乳」！

國際球壇有「烏鴉口」球王比利，而日本AV廠E-BODY其實都有啲相似，因為好多時佢大讚特讚嘅女優通常都係一碟玩完，提，不過流花卻係例外，甫出道憑住童顏爆乳成為AV界嘅搶手貨，演出作品多且銷量理想，連日本AV達人東風克智都稱呼流花為「最暢銷之巨胸」。事實上，佢除咗上圍激凸之外，而且演出悅目，表現活潑精靈，床上動作靈活又有勁度，認真夠晒生猛！

稻場流花

年齡：21歲

身高：5呎3吋

三圍：37Ｈ-24-35

第1回合

鬥甜美

稻場流花天生一副可愛童顏稚氣未消，不過由於雙眼唔夠精靈，被扣少少分數；而桃園怜奈唔單只雙眼燦若星晨，而且仲嘴角上翹，笑起上嚟真係特別甜美呀！

第2回合

鬥床技

桃園怜奈出道日子較長，不過佢效力嘅AV廠只係得Fitch，磨練床技嘅機會遠遠不及早就游走於各大小AV廠嘅稻場流花，而花妹的確喺床技上更多花招，亦擅長玩弄男優。

第3回合

鬥反應

雖然稻場流花嘅床上動作靈活，但係表情唔夠肉緊，有時仲會出現死魚冇反應情況，相反桃園怜奈就唔同喇，表情肉緊又投入之外，仲成日砌到出晒汗又面紅紅，令觀眾睇到一樣咁肉緊呀！

怜奈稍勝一籌

稻場流花各方面都相當好，身材亦同桃園怜奈不分上下，但係作為妹系女優，可愛精靈就固然要，但係大部份AV迷都係想欣賞佢哋點樣喺床上被猛男搞到死去活來，而呢方面流花就唔及怜奈，所以桃園怜奈稍勝一籌。