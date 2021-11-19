師弟周興哲助拳一言既出　莫文蔚新歌大玩古典風

歌手莫文蔚（Karen）推出今年壓軸情歌《愛無所畏》，歌曲由同門師弟、亞洲創作新天王周興哲（Eric）為她度身作曲，並由金曲作詞人李焯雄填詞、金曲製作人Terry Chan聯合製作，籌備近一年。歌曲誕生起源於兩年多前，Karen獲邀參與演出，在後台與Eric相見歡，Eric當場表示希望能幫師姐度身創作一首歌，一直很欣賞對方音樂才華的Karen即開心回應：「我等你！」但兩人工作繁忙，此曲一直沒有出現，直到有一天，來自Eric的Demo交到Karen手中，她對於對方一直把為她寫歌的事放在心上感到非常感動，她一聽完即愛上此曲，大讚很好聽。

Karen特別在歌曲加入經典的古典音樂元素，在前奏演唱知名古典作品《布蘭詩歌》的第四段《陽光照耀萬物（Omnia Sol temperat）》，以拉丁文演繹，並一人詮釋五個聲部。她在去年隔離期間，重新愛上古典鋼琴演奏，故在編曲中加入古典琴音，而此曲編曲概念亦來自經典古典作品、知名音樂家德布西（Debussy）最膾炙人口的作品之一《月光（Clair de lune）》。

新歌預告片日前出爐，身穿寶石連身裝配上亮綠色超長紗的Karen，緩步走進歐陸風格的哥德式建築，挑高的圓穹屋頂、尖形拱門、巨型吊掛式燭台及美麗的大型窗花陽光投射，配上她吟唱《布蘭詩歌》，彷彿瞬間進入中世紀歌劇場景，令粉絲大表期待！