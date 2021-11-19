天氣愈嚟愈凍，連上床曳曳嘅動力都下降，而呢個時候喺邊度地方開戰最正？咁就梗係喺浴室，沖住熱水嚟曳曳，暖笠笠又濕立立，加埋情趣香薰就更加正，就好似今日介紹呢幾部作品咁，以浴室水戰為主題，場面刺激又精彩。

單挑巨兵

唔少四仔片名都簡單又易記，好似呢套由BANG!炮製嘅《Tiny》正係一個好例子，中文解做「微小」，由Casey Calvert、Zoey Monroe、Danni Rivers等身材嬌小嘅脫星演出，名副其實以微小身軀單挑巨神級兵器，搵嚟幾位高大巨鵰男優充當床戰對手，可以想像到場面充滿挑戰性。而Casey Calvert身高160cm，已經係當中最高嘅一位脫星，面對一眾巨型兵器兼喺浴室打水戰，佢表示演出完後幾乎虛脫，究竟係吹水定真係玩得咁激呢？等大家睇過之後至知喇！

慾火高漲

點解啲人鍾意沖涼時唱歌？因為浴室嘅迴音好好聽囉，同樣道理，若然喺浴室同巨臀女友玩推車仔，呻吟聲加啪啪聲響係咪變成神級淫音呢？想知道嘅話，就要睇呢套由Innocent High出品嘅《Cheating Bubble Butt Girlfriends #3》，事關佢不但主打浴室激戰，演出脫星Valentina Nappi、Katrina Kastro、Misty Quinn等都係擁有渾圓巨臀，其中尤以Valentina Nappi嘅38吋巨臀最為吸睛。故事講述一班電單車模特兒，喺車展上成為男士嘅焦點，而Valentina Nappi有個怪癖，就係愈多人望佢愈興奮，結果因為慾火高漲，求其拉咗個陌生男人入浴室曳曳。

經典少女

呢套由Simon Wolf推出嘅作品《College Cuties》，話就話以美少女為賣點，但睇番脫星陣容，Tianna Lynn、Briana Blair、Kylee Reese等都已經踏入輕熟之齡，莫非係掛羊頭賣狗肉嘅作品？非也！據片廠解釋呢幾位人氣脫星年輕時不但美艷迷人，演出肉搏戰更係動人，值得一再回味，所以將佢哋嘅經典演出收錄喺呢套作品之中。雖然係懷舊作，但勝在佢哋當年嘅演出夠正，喺浴室激戰嘅場面更係吸睛，尤其Briana Blair玩到水花四濺嘅戰況，夠晒激烈，難怪唔少四仔迷都話要將呢套作品收藏。

碟評

浴室激戰嘅體驗，唔少男士都想試，就算未試過，睇今次推介嘅3部作品都一樣咁過癮！講到最佳之選，非《Tiny》莫屬，除咗嬌小脫星力戰巨兵嘅題材夠晒官能刺激外，仲因為喺浴室實景拍攝，具真實感又夠香艷，加上一眾脫星激烈嘅高潮反應，濕度相當高。想睇巨臀脫星演出，就一定係《Cheating Bubble Butt Girlfriends #3》，尤其係肉體碰撞時嘅啪啪聲響，令人愈聽愈興奮。想重溫經典，《College Cuties》絕對係一套歷久不衰，亦值得收藏嘅作品。