認戀容穎賢變分手　許靖韻自爆曾精神出軌

許靖韻終於剖白曾與容穎賢拍拖，但3年情最終敵不過分隔兩地，而且想法及圈子不同，故最後和平分手！但她坦言二人仍是朋友，不排除日後有緣可再一起，但現時就有個圈外追求者，自己亦不抗拒拍拖！

歌手許靖韻（Angela）與曾參加《全民造星》的容穎賢自2018年傳出拍拖，但二人一直未有承認戀情。直至近日她甩拖，終於坦承曾與對方拍拖，但無奈因她不時往返內地工作，聚少離多令感情變淡，最後和平分手，她坦言：「真係因為Long D（異地戀），成日都見唔到，同埋中間有少少諗法唔同，可能生活上或大家圈子有少少唔同，所以有矛盾。（關催婚或第三者事？）唔關。」她直言二人關係仍友好，有保持聯絡，不排除會復合：「大家畀大家時間，有緣分會再有機會一齊，但分手後都未見到，到依家差唔多半年。」

她坦言覺得分手可惜：「因為始終拍咗幾年拖，但可能timing啦，都傷心，但傷心完大家都努力工作。」

單身半年的她現時身邊有個圈外追求者，她表示之後都想嘗試與圈外人拍拖，但不想再Long D：「覺得如果兩個都係圈內好難見面拍拖，但同圈外人拍拖都有concern，因為可能未必理解大家嘅工作性質，都驚有矛盾或衝突。」問到與追求者可有發展機會？她就謂：「因為嚟緊又要飛，自己唔係長時間留喺香港，所以對對方唔係太好。（如果佢飛去搵你？）都可以嘅，哈哈，再諗啦。」她又坦言現時不抗拒拍拖：「雖然一定努力工作，但緣分到又冇所謂，因為每次拍拖對我都係開心。」

而Angela近日推出新歌《I'm Sorry》，唱出女主角在一段三角關係中的愧疚。她直言很久前都試過精神上出軌：「會見面、短訊，關係曖昧不清，而本身嗰個就拍咗幾年拖，但最後我兩個都分開咗，呢個情況唔會有好結果。（出軌時自責內疚？）都一定會，但曖昧不清嘅關係只係維持好短暫，冇一個月，之後自己都唔想再係咁，就算冇發生任何關係，但要傾偈、見面都好難處理、麻煩，同埋如果人哋咁樣對我我都唔會開心，所以之後對感情都會專一。」

化妝：Sakura Chow

髮型：Veron Chan@ Saloon-Festival Walk