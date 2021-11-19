肥仔見王丹妮緊張到行錯路　Dee出場位勁感動

王丹妮（Louise）主演電影《梅艷芳》口碑相當不俗，日前，一班年輕偶像，組合ERROR的何啟華（阿Dee）、保錡及梁業（肥仔）、MIRROR的邱傲然（Tiger）及陳瑞輝（Frankie），與組合P1X3L一起去到戲院欣賞該片，原來肥仔是Louise的偶像，在未見面之前，Louise顯得心情緊張，趕緊去見偶像的路程上更緊張得走錯路，在拍照時Louise又主動與肥仔握手，邀請對方合照，肥仔看過Louise的演出後，都給對方「心心」以作鼓勵。

ERROR 3子看過《梅》片後，深受感動兼大讚，肥仔更表示感動得不知如何說起，阿Dee說：「梅艷芳這三個字不單止是偶像、明星，我覺得是香港歷史一部分，尤其是我們藝人看到非常有共鳴，就算是普通一個香港人，回顧梅艷芳經歷的一生，在這時段都會找到一些共鳴，是激動人心。」保錡對有份演出的阿Dee說：「Dee哥出場部分我們特別感動，我認為演員候選提名一定有你份，你扮的聲音及演技甚有復古的味道。」

組合P1X3L在看過電影《梅艷芳》後，一起哼出《夕陽之歌》，Marco說：「最尾奏起《夕陽之歌》音樂，是令我流更多的眼淚，整套電影的音樂都很觸動人。」

MIRROR的Tiger及Frankie亦深深被電影感動，Frankie更表示梅艷芳啟發了他：「看過電影後了解到，當時要成為偶像是非常困難，要好有信念才做到，睇完電影後非常佩服梅姐。」Tiger則對電影中梅艷芳最尾的演唱會感到非常難忘：「要數最難忘就是梅姐最尾的一場演唱會，她獻唱《夕陽之歌》，走上樓梯時的一個回眸。這一幕令我好奇想看看是怎樣拍攝到。」