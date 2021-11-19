《愛．回家》李芷晴獨吞38萬台慶終極大獎　放巨胸彩蛋

逾150位藝員及50位歌手於今晚（19日）《萬千星輝賀台慶》分成藝員隊及歌星隊對決，使盡渾身解數競逐獎金和獎品，由於獎金獎品豐富，眾星對此虎視眈眈，最後5強有2018年已奪過51萬台慶獎金的黃庭鋒、陳煒、黃建東、沈可欣及李芷晴，各人自選一件道具，並要求咬一口，若果選中「可食用道具」就被Foul，最終由《愛．回家之開心速遞》中飾演香港島大學學生「Fanny」一角彈起，現飾演「威龍小花」的李芷晴奪得終極大獎，擁有34C上圍的她鴻運當頭，獨得銀行存款及黃金十両，總值港幣38萬元。

而於其餘「台慶大利是」環節，第一封利是由應屆港姐季軍邵初奪得，跟隨其後是歌手曾比特，分別獲得港幣1萬元，之後便由譚嘉儀、陳嘉俊、姚子羚及「頭皮」吳卓衡抽中，每人獲分港幣25,000，鏡頭影住子羚狼狽跑入廠，大會司儀崔建邦見其晚裝論論盡盡，即伸出援手扶她，上台後的子羚仍上氣唔接下氣答問題，場面搞笑，不過原本林溥來亦有份中獎，但就沒有那麼好彩，由始至終未見蹤影，最後由吳卓衡補上。直至之後再抽完另一轉利是，由《聲夢》人氣王炎明熹及學員潘靜文獲分港幣25,000，林溥來才終於蒲頭，對於一下子失去港幣25,000，難怪他忍不住向工作人員狂呻。