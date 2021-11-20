【是日通勝】（一點居士）

辛丑年十月十六壬申金收日

吉時：上午5時至7時、上午7時至9時、下午5時至7時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時

宜：理髮、納財、掃舍

忌：安床、修渠、放水

幸運方向：坐南向北

幸運數字：2、4、6、9

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊座

工作遇阻力，只要相信自己，難關可望克服。

金牛座

迎來悠閒一天，抽空執拾家居可令心情更靚。

雙子座

要保住飯碗不可毫無作為，是時候交出成績。

巨蟹座

趁公餘進修可獲得理財靈感，粉紫色助開運。

獅子座

對身邊人不宜太苛刻，以免令人事問題惡化。

處女座

投資入市不可輕舉妄動，揀長線項目較穩陣。

天秤座

感情關係存暗湧，包容與體諒有助化解危機。

天蠍座

人緣佳，有伴侶者宜檢點言行以免惹人誤會。

人馬座

付出愈多，回報愈多！多用灰色可帶來好運！

山羊座

多出席社交場合，可收獲有利事業的好消息。

水瓶座

意外事故多，令你手足無措，發脾氣也沒用。

雙魚座

桃花旺，參加朋友聚會，可遇到合眼緣對象。

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）牛 正財旺

（跌）虎 事業弱

鼠

運勢大好，溝通力強，易獲得貴人提攜。

牛

正財運佳，求職見工有機會收到好消息。

虎

是日沖煞，過於執着會成為事業絆腳石。

兔

工作順利，可騰出更多時間享受生活。

龍

自信心強，敢於面對挑戰，上位不是夢。

蛇

幹勁十足，不管做甚麼都易獲理想成績。

馬

趁早完成工作，可享受一個悠閒的下午。

羊

事業運佳，即使有問題出現也難不倒你。

猴

腦筋轉數快，求知欲強，有利讀書考試。

雞

宜趁周末放下工作，陪家人享受天倫樂。

狗

易跟身邊人發生口角，包容可化解矛盾。

豬

心煩意亂，容易犯小人，有破財可能。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

雙魚座分手最痛（上）

阿森是個太陽雙魚座的男生，月亮在山羊座，和其他雙魚座朋友一樣，阿森個性善良，又很就得人，是一位人緣很好的年輕人。他有一個已拍拖5年的女朋友，但在幾個月前，他跟公司裏的女同事有曖昧關係，甚至已發展成地下情，但另一個問題出現了，這位女同事亦很快要結婚，新郎當然不是阿森。

不同太陽星座的人都有不同的性格，阿森已拍拖5年的女朋友是太陽山羊座，女同事則是太陽雙魚座，在星座元素分析下，雙魚座跟雙魚座當然是夾一點，因為大家都是感覺主導，很多時都講Feel。

雙魚座的個性可以說是甚麼都沒所謂，喜歡被愛的感覺包圍，她的愛情觀亦是很無私，會認為愛是無分界限，所以對於阿森這類人緣極佳的人來說，只要說話叻一點，要吸引一個人留意絕對不難，要喜歡一個人也同樣容易。

那麼，阿森的山羊座月亮又發揮了甚麼作用？太陽星座代表了我們的個性，那月亮就代表內在安全感的需要，所以安全感跟山羊座的關係，會是責任心、規條或限制，都會令阿森感覺穩定一點，亦因為一份責任心，而不會隨便離女朋友而去。但去到人生要二選一的時候，總是不知如何是好，尤其是對於分手就是最痛的雙魚座來說。