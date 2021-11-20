神級KOL︱張敬軒3影片登熱門榜　超過130萬點擊

被封做「神級KOL」的張敬軒，其自家製作的兩集綜藝節目及新歌MV，不足3星期，觀看次數合共超過130萬，成為今年首位香港藝人同時擁有3條影片登上短片平台的熱門榜！張敬軒下月（12月）將在紅館舉行除夕跨年騷，閉關排練前，不忘到電台宣傳剛推出的新歌《On My Way》，電台特別為他做了一張一日限定員工證。軒仔一口氣連踩了12個直播及錄音節目。

忙過不停的軒仔近年更踩過界做KOL，因經常分享家傭「遮遮」為他炮製的暗黑系早餐，而有「早餐界KOL」稱號，之前他自家製的一系列的綜藝節目《軒公敲碗》播出兩集，分別同「大馬女神」林明禎去篤魚旦、化身「地產仔」跟KOL雪姨去睇樓，反應甚佳，收看次數逾百萬。而其新歌《On My Way》的MV僅上架2日，收看次數超過25萬，以上3條片同時登上短片的熱門榜，他更是今年第一位香港藝人有此佳績。

軒仔說：「首先好開心見到有好成績，特別係咁耐冇拍網上content片，隔咗咁耐大家都仲咁支持我，多謝所有收睇我頻道節目嘅觀眾。其實今次嘅功勞唔淨止係我，仲有所有嘅嘉賓，佢哋個個都好好，先可以拍到咁多精彩嘅節目送畀大家，所以呢，我希望嚟緊會再接再厲，做多啲精彩而又有營養嘅節目畀大家睇。」