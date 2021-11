「宇宙最強」甄子丹功夫了得,演活了「葉問」一角,揚威海外,更向李小龍挑機,上演一場世紀大戰!他在社交網分享一條特效短片,見身為葉問徒弟的李小龍,主動向甄子丹鬥武,隨即上演了一場精彩絕倫的對戰。拳來拳往,各不相讓,李小龍更使出真功夫包括「李三腳」,一度令甄子丹硬食。

最後,被李小龍踢低的甄子丹,發力狂攻,當兩人躍起,凌空出腿互踢後,此時李小龍突然化成一縷輕煙,消失得無影無蹤。誰是宇宙最強,短片未有交待,但見片中的甄子丹看着李小龍的照片及其金句「Walk on」時一臉恭敬,就知道李小龍在他心目中的地位是非常崇高。甄子丹留言:「Has anyone seen this? DY vs BL, BL vs Ipman。(有沒有人看過?甄子丹對戰李小龍,李小龍對戰葉問)。」