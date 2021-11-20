東方日報C1：兩代咪神互撼！波波谷爆駱駝峰　高Ling陳自瑤爭氣

兩代無綫「咪神」昨晚在台慶上演激戰！ 90後「36E咪霸」黃婧靈（波波）以「駱駝峰」谷到上頸，聯同小花葉蒨文、劉穎鏇齊齊出擊，向「34D荷葉胸」高海寧及豐胸代言人陳自瑤挑機，「波」光處處，令現場氣溫升至沸點！

《萬千星輝賀台慶》昨晚在將軍澳電視廣播城舉行，全台藝員晒冷為無綫賀壽，一眾花旦在紅地氈爭妍鬥麗，小花個個「晒咪」登場，一個比一個戰鬥格！當中憑《#後生仔傾吓偈》上位的波波，以「36E咪霸」姿態現身，雖然一襲背心晚裝設計簡潔，但其「駱駝峰」谷到上頸，事業線成呎長，視覺效果相當震撼。受訪時被問到「咪咪」是否夾得很辛苦，她笑言冇辦法，更自爆腳踏12吋高踭鞋，認真愛靚唔愛命！

另一小花葉蒨文則以超低胸晚裝登場，露背兼高衩透視，非常煞食！她透露全身黐滿膠紙，由於剪裁問題未能「加料」，力證真材實料。減磅成功的劉穎鏇，穿上類似拉丁舞衣的銀色吊帶晚裝現身，露事業線又露腰，她表示現階段乃人生最Fit時期，所以有信心騷Quali。

姚子羚失衫焗「閃」

面對後輩來勢「胸胸」，一眾師姐亦「胸」猛迎戰，「巨咪」高海寧（高Ling）以搶眼的綠色晚裝現身，營造「荷葉胸」效果，孖住姚子羚一起受訪的她說：「好耐未試過咁低胸，凌晨1點幾試衫，一着就覺得係呢套，好突出，綠色都幾蝦人着。（『咪咪』休息完可以出動？）最緊要靚。」一身閃閃晚裝的子羚則表示非刻意性感，因原定兩套衫其中一件遺失，才選着這件晚裝。至於豐胸代言人陳自瑤（YoYo）亦不負所望，出盡「峰」頭，她說：「一年一次，都係盡番代言人責任。（頒獎禮再性感啲？）睇吓啦！」

張曦雯「枕頭」上身

而視后李佳芯以白色公主裙仙氣上陣，忙拍劇的她捱到下巴爆瘡，對於被拍得與「蟲草大王」陳恩德在酒店密會，被指獲對方出資開戲，她灰爆否認：「唔係，我都冇戲拍。」準人妻張秀文則索性封胸，以往常露事業線的日子不復見，但她否認為未婚夫封胸：「佢冇咁講，我哋相敬如賓。（幾時生B ？）冇壓力，順其自然。」

不過女星中也有失手之作，如穿粉色短裙騷腿的張曦雯，裙身設計如擺放了一個枕頭；透視裝登場的朱智賢以連身衣打底，驟眼看以為穿了阿婆底褲。

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