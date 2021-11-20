台慶︱電話狂震報喜　曾志偉勁滿意開口畀藝人內地演出

無綫《萬千星輝賀台慶》昨晚順利舉行，除了一眾藝員幕前演出外，髮型也整了「55」圖案的無綫總經理曾志偉一直在鏡頭背後為藝員鼓舞士氣。節目完結後藝員齊齊拍攝「全家福」，志偉亦趁機多謝大家盡力演出，他說：「只要用心付出，我哋一定會成功，齊心就事成，未來方針希望更多新人出現。頒獎畀阿姐（汪明荃）因為佢係榜樣，阿姐唔會放棄工作，從來都咁認真。今晚收到好多訊息，都係畀你哋嘅付出感動，我哋（指管理層）都係藝人出身，深深感受到你哋要有乜需要，希望大家上下一心，TVB變好都係因為有你哋。」他又透露未來與內地將有更多合作，大家會有更多返內地演出的機會。

志偉隨後接受訪問被到今年台慶是否不一樣﹖他說：「今年有歌星參與特別熱鬧，歌星對一個電視台係好重要，大家亦冇計較唱多唱少。（今晚畀幾多分？）好滿意、好滿意，係我期望見到嘅TVB。希望培養多啲新人，今晚畀好多時間訓練班演出，趣劇由唔同年代嘅訓練班演出，對白都係佢哋自己寫，佢哋一路做，我部電話就一路震，啲朋友都話睇到好感動。（陳百祥話TVB返嚟喇？）係佢耐好冇返嚟之嘛。（阿叻話初時估你做唔到2、3個月？）所以我唔可以畀佢睇死，要做4、5個月。（搵顧紀筠、蘭茜回巢？）同顧紀筠飲餐茶啫就講到咁，以後啲朋友都唔敢同我飲茶，啲朋友都好關心我，話有需要幫手就出聲，希望畀多啲機會新人，新舊人合一，新人可以容易啲成長。」他又預告明年香港回歸25周年，無綫會有不少搞作，今年底亦會舉行跨年騷。

講到汪明荃獲驚喜頒發「50年金禧大獎」，志偉則指這個獎項本來只是在公司的餐廳頒發，但阿姐50年來從無間斷為無綫工作，實在直得表揚，故破天荒在台慶上頒獎，希望大家會以阿姐的精神為學習榜樣。