【啡控注意】咖啡人出沒了！

日本公司「State of the Art」與模型家りんご合作把其創作的咖啡人模型商品化，從此咖啡似有了生命？（互聯網）

早上一杯提神咖啡，已經是不少上班一族的例行公事，作為大家多年來的早晨拍檔，如果有一天它擁有了靈魂，大家又飲唔飲得落口呢？說的是日本扭蛋公司「State of the Art」（簡稱 SO-TA）與模型創作家Ringoclay合作推出的咖啡杯人扭蛋（コーヒーカップ フィギュアマスコット），一杯香濃的小咖啡長出了手手腳腳，生動無比。

這次一共推出了5款的咖啡人，包括落寞的咖啡杯（落ち込むコーヒーカップ）、傾45度角咖啡杯（ななめ45°コーヒーカップ）、土下座咖啡杯（土下座するコーヒーカップ）及思考咖啡杯等4個造型，還有1個思考咖啡杯的神秘款，被擬人化的咖啡都有着十分搞笑的動作，如果望住佢哋再飲啖咖啡，應該都會不自覺地笑爆嘴。這些咖啡人只有約3厘米高，更像咖啡小精靈，提醒大家，咖啡部分做得十分像真，真的好99(QQ，即Cute Cute的意思)，每款300日圓（約HK$20），不知各位咖啡控想不想把它們帶回家呢？