拎過男歌手銀獎　陳柏宇下個目標搶至尊歌曲！

歌手陳柏宇（Jason）相隔四年再開紅館騷，早前接受香港開電視訪問，透露演唱會以「Fight For」為主題，就是他在疫情期間的經歷，他說：「疫情期間自己想做一些想做的事，但做不到，因為要顧及其他人感受，有多少是顧及其他人感受？多少是顧及自己感受？要犧牲多少自己感受，才能顧及其他人感受，就是疫情時想到的東西。」Jason稱在疫情下開網上頻道，不少粉絲分享自己煩惱事及詢問意見，亦有粉絲問他二選一問題。Jason在訪問中亦有接受二選一挑戰，被問到老婆符曉薇（Leanne）和三歲女兒Abigail都變了喪屍，只有一粒解藥會給哪一位？Jason想想說：「我會先救媽媽，因爲先救女兒，她幫不了我去找第二粒解藥，她可能是個負累。而且女兒較小，不太難處理，先捉住困着她，她不會老不會死，怕甚麼？」相信Leanne聽到一定好窩心呢！

再被問到要在至尊歌曲獎和男歌手金獎中作出取捨，Jason想了良久，最後選擇「至尊歌曲獎」，他說：「我拿過男歌手銀獎，都蠻近。但至尊歌曲獎，10首歌曲裏我未拿過第2，我拿過第3，好像是《你瞞我瞞》，然後第7、第10首也試過。不過沒一件事是比另一件事大，兩者是同等大的。」