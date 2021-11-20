全智賢屈居第二　BTS拍廣告狂吸逾4億稱冠年度排行榜

韓國KBS電視台節目《演中Live》昨晚公開今年的韓星廣告收入排行榜，人氣席捲全球的男團防彈少年團（BTS）登上榜首，他們今年為連鎖快餐店推出的特別套餐在50個國家大賣，他們亦獲得約100億韓圜（約6,660萬港元）的酬勞，而BTS每年的廣告代言費為約50億韓圜（約3,330萬港元），故估計他們代言快餐店及其餘11個廣告的收益達650億韓圜（約4.33億港元）。

第2位是40歲靚媽全智賢，出道20多年的她依然穩守廣告天后的寶座，今年共為食品及服裝等15個品牌擔任代言人，她每年的廣告代言費大約為10億韓圜（約666萬港元），今年的廣告收入預計達150億韓圜（約1億港元）。

第3位及第4位是男星朴敘俊及趙正錫，兩人今年分別接拍14個及11個廣告，分別吸金98億韓圜（約6,500萬港元）及77億韓圜（約5,100萬港元），而國腳孫興民則為6個品牌拍廣告，共吸金60億韓圜（約4,000萬港元），登上第5位，至於排第6位的人氣女團BLACK PINK成員Jennie亦正為5個品牌擔任宣傳大使，廣告酬勞估計達50億韓圜（約3,300萬港元），第7及第8位分別是人氣演歌歌手林英雄及老牌女星尹汝貞，兩人的廣告酬勞分別達28億韓圜（約1,860萬港元）及21億韓圜（約1,400萬港元）。