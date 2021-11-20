破物修復　留住情感與記憶

今時今日物質極豐富的香港社會，有嘢壞有嘢爛咩，好多人都會選擇丟掉再買新，不過拎去修補的人，甚至專登自己去學修補亦大有人在。有的是單純地以節儉、環保、唔好嘥為出發點，但更多人是為了一份情意結和不捨得。像今次訪問的Touch Ceramics策展人及總監王森（Enders）便屬於後者，熱愛陶藝的他因不捨得丟棄一件家人弄破的中學時期作品，於是到日本學習傳統陶瓷修復技術─金繼，把破碎的心愛物修復，為的就是保存物品所盛載的情感、記憶和意義。

從不捨開始 踏上金繼修復之路

Enders是香港中文大學藝術文學碩士畢業生，其陶瓷作品曾在香港茶具文物館茶具陶瓷比賽贏得冠軍，約10年前為自己中學時期的作品修復，成就了人生第一件金繼作品。其實不難理解他為何不捨丟棄N年前的中學作品，因為好多事物都可一不可再，想將心愛舊物的裂痕修補，保存當中盛載的情感、記憶和意義也很正常，而且也是很多人的想法吧！

Enders說：「當年資訊不像現在般流通，冇上網、冇社交平台短片分享，要學就只能親身到當地跟老師學。」他又指：「金繼修復會經過7個步驟，最少要隔7日才可進行下個步驟，換句話最少要七七四十九日的工夫、時間和心機才完成。」修復破碎陶瓷，讓它再次熠熠生輝的過程，也讓他體會到難能可貴的人生哲理：「在面對困難或挑戰時，只要拿起決心和重新開始的勇氣，接受和擁抱殘缺美與人生無常，便會畢生受用。」

修復殘缺 感受舊物溫度與人情

金繼修復對一般人而言，可能只是修補破爛殘缺的陶瓷，但對Enders和他的客人、學生而言，又豈止咁簡單？在他們心目中，金繼修復不但將破碎變為美好，更讓他們感受到陶瓷的溫度。正正是這股對修復殘缺的熱衷溫度，成就了今天的Enders。現在他會不時開班講解金繼歷史和美學，教授金繼技術，分享多種金繼創作技巧和經驗。

Enders表示目前一般金繼修復價大約是2千港元左右，有人覺得貴，但同時亦有人覺得值得：「最近我有位年輕客人，她拿着一隻已破爛的梳乎蛋瓷杯來給我做金繼修復。她表示自己在一個清貧家庭長大，該瓷杯是她長大成人後第一次請媽媽到日本旅行時，媽媽在當地買來送給她的，因此她很珍惜。但世事往往就是這樣，不小心跌破了，所以即使要花2千元，她都決意把它修復。好多時大家衡量的不是那件陶瓷本身是否價值連城，還是普通到不再普通，反而是物主對該件陶瓷難以捨棄的情意結，亦即是他對那件物品的溫度。」

修補工藝 點止一種？

無論修補或翻新任何東西，所說的統統都是一門門手藝。坊間更有社會企業「傳耆」，找來不同傳統手藝師傅，舉辦不同工作坊，像陶瓷及雨傘修復，希望數碼新生代透過與傳統一輩交流，領略手藝背後的價值及意義 。

1.「金繼」陶瓷修復工作坊

金繼將一般人視為「破碎」或「破爛」的成為美好，亦體現了日本的哲學概念「侘寂」，擁抱殘缺的美與人生的無常。 由王森（Enders）擔任導師，講解及示範金繼修復技巧，例如先要以麥漆將碎片拼合，待乾透後以雕刻刀批走多餘的漆，然後以紅漆沿裂縫繪畫紅線及灑上金粉，最後為金線拋光；同時更會分享Enders的金繼作品和修復心得。

2.雨傘維修工作坊

雨傘醫生兼導師甘維俊（Joe），於退休後自學雨傘維修，一來為了將手藝承傳，二為支持環保。常見的雨傘問題，例如：斷遮骨、雨傘穿窿及壞彈弓等，均能運用養魚使用的膠喉、小鐵線、廢棄的信用卡等看似沒用的東西，令雨傘重生。透過工作坊，大家學會雨傘維修，以後就唔使再因為一些小問題，動不動就將雨傘直接掉進垃圾桶。

同場加映：維修咖啡館遍布界各地

舊物修復熱潮不但在本地日漸受歡迎，在外國亦十分流行，甚至出現名為「維修咖啡館」（Repair Cafe）的咖啡館。原來「維修咖啡館」的理念源於荷蘭，創始人是阿姆斯特丹的一名記者，於2009年在當地成立第1間維修咖啡館。，他推廣環保和物品的循環再利用概念，鼓勵居民將家中的破損及故障物品帶到咖啡館，和擁有修理技能的達人一同享受修理的有趣過程。與其說是Cafe，不如說是一個社區活動場所更貼切，因為即使沒有物品要修理，也可以在這裏找到與修理相關的書籍或單純喝杯咖啡與街坊聯誼。如今這個強調「有壞即修」的「Repair Cafe」理念已在歐美及亞洲遍地開花，除了英國小鎮Farnham、美國加洲Pasadena外，就連台北及台南都有這類提倡維修取代拋棄的「修理咖啡館」。