集餐飲消閒於一身　打造多元體驗

偶然想放空，很多人會選擇到咖啡室，點一杯咖啡慢慢坐，又或是看主題展覽作消閒活動。近日坊間有新開設綜合多元餐飲餐廳，集餐飲、消閒娛樂於一身的多元空間，提供咖啡、小食、美酒佳餚外，還特地預留空間攪展覽或活動，讓客人可以輕鬆消磨一整日。

空間感十足

香港寸金尺土，大部分店子的面積有限。剛於銅鑼灣開設旗艦店的Preface Coffee & Wine，樓高4層，有超過5,500平方呎，致力打造結合咖啡、酒吧、科技工作坊及生活品味概念店。以純白打造的概念店，地下一層是供應Grab and Go的速食，以「元宇宙」（Metaverse）命名的1樓用餐區，選用印尼蘇門答臘的公平貿易咖啡豆沖泡咖啡，甜味和果酸度平衡。菜式以本地食材和可持續享調概念打造，包括有法式澄清雞湯、法式烤雞長法包和彩虹沙律等。晚上會變成酒吧，葡萄酒可配蟹肉牛油果烤吐司、意式番茄蒜蓉大蝦等佐酒小食，讓大家慢慢品味。除此之外，旗艦店會不定期舉辦由專業合資格的編程導師教授各種工作坊，讓客人了解人工智能、非同質化代幣（Non-Fungible Token）和元宇宙等知識，再加上和跨國科技企業舉辦科技講座及未來文化展覽，點止飲咖啡食飯咁簡單。

音樂結合美食

用餐時加點音樂，胃口更佳。剛於中環開幕的Carbon，佔地6,200平方呎，店子以暗黑色調作設計。內有餐廳和酒吧，以Farm to Table作理念，推出田園拼盤、黑松露意粉、T骨牛排和扎塔烤胡蘿蔔等菜式，酒吧有各款雞尾酒、無酒精雞尾酒、新鮮果昔和防彈咖啡等供應。現場會有駐場DJ，播放如Hip Hop、R&B、Funk、騷靈樂、爵士樂和Reggae音樂，也會邀請本地或國際藝術家到場演出。天台會打造成專用場地，推出有關身心健康和文化的活動，豐富生活品味。