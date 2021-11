藝人楊洛婷(Rabeea)今年6月生完第2胎細仔之後,就開始收身大計,用咗2個月減去42磅,回復番Fit爆身形!不時喺社交網大晒家庭樂嘅佢,今日(20日)趁住天朗氣清,去咗享受陽光與海灘,而平時熱愛跳舞嘅佢,呢次仲喺海灘上玩側手翻大展身手,但係佢好興奮咁打完一個側手翻之後,就攰到瞓低抖抖,認真搞笑!

佢用英文留言:「Sometimes we just have to cartwheel through life。(我們有時只需要在生活中翻滾)」有網民睇到就話要海灘上打側手翻的確有難度,大讚佢身手唔錯「好勁呀!我一直好驚,玩唔到」,而有網友就提醒玩佢側手翻好容易受傷,要注意安全,唔係樂極生悲就唔好啦!