本日日本：Don兵衛45周年　紀念小袋露出狐狸尾巴？

日清食品旗下有甚多廣為人知的即食食品，其中一款係以油豆腐烏冬馳名的「日清Don兵衛」（日清のどん兵衛）系列。為了慶祝該系列誕生45周年，日本寶島社將於12月18日推出《日清Don兵衛Pouch Book》，書本內容主打該系列的另類食法及冷知識，不過真正賣點則落在隨書附送、印有Don兵衛嘜頭及附有毛茸茸耳朵及尾巴的小袋！話說日本人深信「狐狸最喜歡吃油豆腐」，而「日清Don兵衛油豆腐烏冬」的廣告便找來女星吉岡里帆化身狐狸，成功引起話題！而這次的小袋亦照板煮碗出動了狐狸耳朵及尾巴，賣相十分可愛。實用性方面，袋的長闊高分別為18×4×11cm，袋背面有一格，入面有三暗格，無論化妝品、文具等也可收納得妥妥當當。分別有一般書店發售的油豆腐烏冬小袋版本，及兩款於日本Lawson、HMV及HMV&BOOKS online售賣的special package版本（附送油豆腐烏袋小袋或天婦羅蕎麥麵小袋），現可於寶島社網站預約，各售2,000日圓（約HK$136）。