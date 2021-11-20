Patrick Sir台慶痛失2萬5　朱凱婷自責請食2千5蚊飯補數

藝人林溥來（Patrick Sir）在昨晚（19日）台慶夜因未能在限時內現身，錯失了2萬5港元大利是。原來他今次因太過有紳士風度，為《東張西望》拍檔朱凱婷（Heidi）去買水飲，結果趕不及領獎，名副其實見財化「水」。

Heidi接受東網訪問，對Patrick Sir大感不好意思：「當大家知道呢件事後，就笑我飲咗全城最貴嘅水，又計住每啖值幾多錢！我已經第一時間同Patrick Sir道歉，佢冇怪我。原本我都冇諗住要麻煩佢，但佢好貼心主動出手相助，話佢去買（水）就可以。」

當抽中Patrick Sir時，Heidi已第一時間致電通知：「佢叫我幫佢上台拎獎，但話明要見真身先得嘛。大會都拖咗好耐等佢返嚟，最終都係等唔切，我就同佢講如果抽中我嘅話，我願意同佢一人一半，可惜幸運之神冇眷顧我。」她又指返家後，老公已第一時間問Patrick Sir有沒有生氣：「老公提議我哋請佢食飯，我就同佢講請唔起佢食2萬5蚊嘅話，但2千5蚊就一定得，問佢想食乜囉。」Heidi與Patrick Sir事後更拿着「全城最昂貴嘅水」合影，「自娛」一番，心情似乎未受影響。