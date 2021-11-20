魏浚笙冇底線唔怕剝衫！雲浩影願挑戰做同性戀

「新一代男神」魏浚笙（Jeffrey）與《全民造星III》藝人雲浩影（Cloud）出席上水廣場「LANDMARK NORTH X YEASTKEN《焗出快樂聖誕》揭幕禮」，Jeffrey與粉絲大玩遊戲及首次在商場獻唱歌曲，見他表現緊張，他坦言知道自己的丹田一般，要向現場的前輩泳兒及Cloud請教，他稱現時仍忙於拍攝劇集《i.SWIM》，未知聖誕節會否有假期及有商場活動搵真銀，Cloud指很久沒有跟粉絲近距離接觸，可跟觀眾見面感開心，講到新動向，她說：「暫時未簽唱片公司，但已傾到差不多埋尾，預計會做下年新人，今年就趕唔切。」

獻螢幕初吻

提到Jeffrey在一個廣告微電影中跟張天賦（MC）上演男男吻戲，獻出螢幕初吻，他說：「我最初諗住借位錫，但MC唔係咁願意，所以就真錫，成件事都好睇啲，我唔怕醜，我係居高臨下，MC就好怕醜。我之前同Edan（呂爵安）拍《膠戰》都有唔小心咁錫到。（女友見到有咩反應？）佢見到好開心。（因為唔係同女仔？）拍戲都係要專業。（事前有冇同女友講？）我叫佢買糖畀我食，清吓口氣，等MC開心啲，MC事前都有刷牙。（如果再大擔啲要你脫得唔得？）我拍《i.SWIM》都有脫，其實都係睇劇情需要，如果角色有挑戰性，唔會因為要裸露就唔拍，人生好少機會，我冇底線。」

問到Cloud會否願意挑戰同性戀戲份 ？她說：「要同導演溝通，如果做得舒服都可以。（你有冇底線？）我有底線，視乎劇本而定，現時着多啲衫為主，聖誕節都凍。」2人均表示聖誕會約會另一半，但也不忘預留時間給家人。