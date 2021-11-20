PS5一周年　十大人氣Game公開

PlayStation 5去年11月尾於全球上市，不經不覺已經1年時間，最近廠方公布了截至今年9月30日為止排名前十的最受歡迎PS5遊戲，依次為《Fortnite》、《決勝時刻：黑色行動冷戰》、《FIFA 21》、《NBA 2K21》、《刺客教條：維京紀元》、《天命2》、《MLB The Show 21》、《Marvel's Spider-Man: Miles Morales》、《Demon's Souls》及《NBA 2K22》，反映「大逃殺」式及運動類遊戲，即使在新平台依然獲得玩家青睞。

廠方又公布，玩家在PS5上投入的遊玩時數共計超過46億小時，總播送內容逾2,600萬小時。同時PS5上可遊玩的遊戲已超過360款，PlayStation Studios還有超過25部PS5遊戲正在開發當中，將來不愁無Game玩！

然而，相對於遊戲的充足，主機產量反令人擔心。有指因晶片短缺及疫情影響，PS5在2021/22產量目標已由超過1,600萬部下調至約1,500萬部，相信聖誕等消費檔期會再刮炒風。

同場加映︰足球經理新作推出

球迷期待已久的《Football Manager 2022》日前終於在所有平台上線，PC版更是首次盒子裏沒有光碟，為保護環境出一分力。新作加強了比賽引擎、AI及圖像效果，並優化了轉會期間的玩家體驗，更好地反映這段期間教練的工作及與球會的互動，進一步模糊現實與遊戲的界線。