講緊麥明詩？裕美爆林作憎到前度死

藝人裕美接受由楊詩敏（蝦頭）和連詩雅（Shiga）主持的網上節目訪問，現正和林作拍拖的裕美，被問到可介意外界將她和男友的前度作比較，她爆料指男友憎到舊愛死：「佢係好憎個前度，死喇，呢句可唔可以講？因為佢係嗰啲分咗手就想佢死，即係唔好再畀我見到佢，佢唔會同前度做朋友。」由於男友不會跟舊女友拖泥帶水，所以令她好有安全感。

裕美語出驚人後，由於她提及「男友前度好巴閉」，令人聯想到前港姐麥明詩，林作透過說：「我係唔會針對任何一位前度嘅，裕美嘅意思係話我咁多年都唔會同任何一位前度做朋友，呢個係我愛情觀嚟嘅，我巴不得想對方喺呢個世界上消失，再唔好畀我再遇到，我覺得任何人分手後，都唔應該同前度再有任何關係，最好當佢死咗咁準確啲，我冇針對邊個，冇特別恩怨，我完全唔記得晒添啦，都過咗去，我咁忙。」再問是否暗示「前度」就是麥明詩？他即「離線」沒有回應。

另外，裕美又大爆曾遭前度當奴隸兼暴力對待：「佢就算點樣鬧我，用粗口鬧我都好，我都會講對唔住。我試過有男朋友直頭連異性聯絡都唔畀我有，佢檢查我部電話。（咁發現點算呀？）佢發現咪打我囉。」裕美又指林作的性癖好：「佢最愛『打飛機』，因貪『快靚正』。」